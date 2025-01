ATL-ETICA SAN VENDEMIANO DA DIECI E LODE AI CAMPIONATI NAZIONALI AICS INDOOR | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

lun 06 gennaio 2025 Comunicato Stampa

ATL-ETICA SAN VENDEMIANO DA DIECI

E LODE

AI CAMPIONATI NAZIONALI AICS

INDOOR

Al PalaCasali di Ancona la società trevigiana è protagonista assoluta

conquistando la bellezza di dieci ori. Il quindicenne Gabriele Faganello

salta 1.99 in alto e si aggiudica tre maglie tricolori primeggiando anche

nei 60 e nel lungo

San Vendemiano, 6 gennaio 2025 – Il Campionato Nazionale Aics Indoor lancia il

2025 di ATL-Etica San Vendemiano. Il bilancio della partecipazione della società

trevigiana alla rassegna tricolore d’inizio anno comprende ben dieci titoli. Un bottino

interamente conquistato dagli atleti delle categorie esordienti, cadetti, allievi e

juniores, in gran parte espressione del vivace settore giovanile di ATL-Etica San

Vendemiano.

Protagonista assoluto, al PalaCasali di Ancona, il quindicenne Gabriele Faganello

che, al debutto nella categoria allievi, si è aggiudicato tre maglie tricolori,

primeggiando nell’alto (1.99), nei 60 (7”25) e nel lungo (6.36). Di particolare rilievo la

prestazione nell’alto, specialità in cui Gabriele, lo scorso ottobre a Caorle, in ambito

federale, ha vinto il titolo italiano cadetti. L’1.99 vale un centimetro di progresso sul

record personale e la conferma di un talento che promette moltissimo.

Due titoli a testa, invece, per la junior Lucia Mazzer che nell’alto, con 1.70, ha

eguagliato un record personale datato 2022 e si è anche imposta nel lungo (5.31), e

per l’esordiente Alessandro Bazzo, leader nei 200 (33”24) e nel lungo (4.04).

L’allieva Anita Marogna ha dominato i 3000 metri di marcia in 15’21”49. La coetanea

Nene Sane non ha avuto rivali nel lungo (5.11). Successo infine per la staffetta 4×200

cadetti che, con Nicholas Gnoffo, Francesco Campagna, Filippo Tineo e

Pierfrancesco Tomasella, è salita sul gradino più alto del podio con un crono di

1’41”22.

Presentandosi ad Ancona con oltre 50 atleti, ATL-Etica ha anche contribuito in modo

determinante al terzo posto di Treviso nella classifica per Comitati provinciali, vinta da

Roma su Rieti. Per il club trevigiano inizia così nel migliore dei modi una stagione che

a breve, l’11 e 12 gennaio, in Veneto, proporrà il primo weekend di gare al Palaindoor

di Padova e la campestre di Noventa Padovana.

Al Campionato Nazionale AICS indoor hanno partecipato circa 700 atleti, in

rappresentanza di 40 società provenienti da 24 province. Un primissimo banco di

prova per un’annata che, in casa ATL-Etica San Vendemiano, promette di regalare

soddisfazioni dopo un 2024 culminato con quattro titoli italiani individuali Fidal e lo

scudetto under 18 conquistato nelle prove multiple.

In allegato: foto degli atleti di ATL-Etica San Vendemiano in gara ad Ancona

e di Gabriele Faganello sul gradino più alto del podio.