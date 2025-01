Nonna Anna Rita nuova centenaria livornese

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 —- da pubblicare domani, lunedì 6 gennaio —-

NONNA ANNA RITA KRONN NUOVA CENTENARIA LIVORNESE

Compie cento anni la signora Anna Rita Kronn, vedova Discepolo. Anna Rita è nata a Castellammare di Stabia il 6 gennaio 1925, il padre era in Polizia e così la famiglia, dopo aver soggiornato a Ferrara, Spezia e Massa, si è definitivamente stabilita a Livorno. Ha due figli, Daniele e Umberto, e quattro nipoti, di cui una che vive a Parigi e un ragazzo che vive ad Assisi. Nonna Anna Rita gode di buona salute e dopo essere rimasta vedova ha viaggiato molto, negli Stati Uniti e in Europa, per andare a trovare i suoi parenti sparsi per il mondo.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.

Nella foto Anna Rita con i figli Umberto e Daniele e le nuore Dominique e Anna

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate ai destinatari. Qualora riceviate il presente messaggio senza esserne il destinatario, siete invitati a darne tempestiva comunicazione al mittente e ad eliminarlo senza utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Rispetta l’ambiente, stampa questa email solo se strettamente necessario

Questo documento e’ formato esclusivamente per il destinatario.