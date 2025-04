(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Comunicato Stampa

Bonessio E.V. – AVS: “Via della Selvotta/Cinque Colline, urgente messa in sicurezza sistema elettrico. Venga nominato un Commissario per l’interramento dell’elettrodotto e la delocalizzazione del trasformatore.

Da tempo, insieme ai Comitati dei cittadini, seguiamo il tema dell’inquinamento elettromagnetico causato da un elettrodotto aereo dell’alta tensione che passa letteralmente dentro l’abitato di Selvotta. Sembra una storia infinita in cui le istituzioni coinvolte a colpi di ripetute conferenze dei servizi, si rimpallano le responsabilità e rinviano un urgentissimo inizio lavori. Ora la zona è stata colpita anche dall’incendio di un trasformatore della cabina elettrica che sta bruciando oltre 70.000 litri di olio con ulteriore inquinamento ai danni dell’ambiente ma soprattutto, della salute dei cittadini. A settembre del 2024 insieme ai residenti e i comitati sono stato a Selvotta per testimoniare il grave disagio che i cittadini della zona sono costretti a sopportare ormai da decenni per un gravissimo ritardo dell’iter per l’interramento dei tralicci dell’alta tensione. Sin dal 2010 è stato previsto un progetto di riassetto della rete elettrica AT nell’area metropolitana di Roma “Quadrante Sud-Ovest” a cura di Terna. Ad oggi in seguito alla Conferenza di Servizi di novembre ancora non si è visto alcun inizio lavori. In questi anni, i campi magnetici prodotti, nonostante le rassicurazioni del MASE e dell’ARPA per evitare un’esposizione diretta alle onde elettromagnetiche, hanno provocato ripetuti casi di tumori e la maggior parte dei residenti accusa sintomatologie tipiche dell’esposizione dei soggetti ad aree fortemente compromesse dall’elettrosmog. In qualità di consigliere di Roma Capitale più volte ho denunciato il rischio per la salute dei residenti di questo quadrante e con questo incidente appare inevitabile che la Prefettura e la Regione istituiscano una ‘Cabina di Regia’ nominando, se necessario, un Commissario ad acta che superi gli iter burocratici e proceda a risolvere concretamente la situazione. Così in una Nando Bonessio E.V-AVS

Gruppo Capitolino EUROPA VERDE ECOLOGISTA

Via Petroselli, 45, piano 3, stanza n. 335,

