 Il Sindacato Fsp Polizia di Stato esprime apprezzamento a Fratelli d’Italia per la vicinanza manifestata ai colleghi all’interno della Questura di Catanzaro. Morelli: “Un gesto significativo da parte del partito di governo.” COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA DEL 5 GENNAIO 2025

Oggetto: Il Sindacato Fsp Polizia di Stato esprime apprezzamento a Fratelli

d’Italia per la vicinanza manifestata ai colleghi all’interno della

Questura di Catanzaro. Morelli: “Un gesto significativo da parte del

partito di governo.”

Il Sindacato Fsp Polizia di Stato desidera esprimere il proprio sentito

apprezzamento al partito Fratelli d’Italia e al suo movimento giovanile

Gioventù Nazionale per il gesto concreto di vicinanza manifestato nei

confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato, attraverso la visita

alla Questura di Catanzaro. A rappresentare il Sindacato in questa

circostanza, Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale del Fsp, ha

partecipato all’iniziativa con un messaggio di gratitudine.

“Rivolgo un sentito ringraziamento al partito di Fratelli d’Italia e al

movimento Gioventù Nazionale per il gesto simbolico di vicinanza,

concretizzatosi con la visita in Questura a Catanzaro, alla presenza dei

principali esponenti territoriali. Un atto che porta solidarietà a tutti i

colleghi che, quotidianamente, nonostante le difficoltà, svolgono il

proprio servizio con impegno per garantire la sicurezza e l’ordine

pubblico”, ha dichiarato Morelli.

Il Segretario Generale ha poi esteso il suo riconoscimento al

Sottosegretario all’Interno, l’amica di sempre Wanda Ferro, al consigliere

regionale e collega Antonio Montuoro, al vicepresidente della giunta

regionale Filippo Pietropaolo, e a tutti i dirigenti di partito per le

parole di sostegno e di incoraggiamento rivolte alla Polizia di Stato, alla

presenza del Questore Giuseppe Linares.

“Si tratta di un segnale positivo che apprezziamo, e per questo ho voluto

essere personalmente presente all’incontro. Inoltre, sono rimasto

particolarmente colpito dalle parole del responsabile provinciale di

Gioventù Nazionale, Silvio Rotundo, che ha sottolineato come vede gli

appartenenti alla Polizia di Stato non come ‘nemici da combattere nelle

piazze’, ma come amici e collaboratori delle istituzioni. Questo è il volto

della gioventù politica che apprezziamo e che auspichiamo per il futuro,”

ha concluso Morelli.

Con richiesta di pubblicazione e consueta attenzione giornalistica.