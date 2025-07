(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 DOMANI CONFERENZA IN SENATO “TRASPORTI, NUMERI, ANALISI E SCENARI: PRESENTE E FUTURO DELLA LOGISTICA ITALIANA”

Si terrà domani, mercoledì 16 luglio, alle ore 9, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Piazza Madama 11), su iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, la conferenza stampa dal titolo “Trasporti, numeri, analisi e scenari: presente e futuro della logistica italiana”.

All’evento interverranno il senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, il Presidente della Fondazione Centro studi economia della logistica e delle infrastrutture Fabrizio Palenzona, il Direttore Generale del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – MOST Gianmarco Montanari, Vittorio Marzano – Università degli Studi di Napoli Federico II, Damiano Frosi – Politecnico di Milano School of Management.

Modera Francesco Condoluci, giornalista.

