Fiesole candidata Capitale italiana della Cultura 2028. Online un nuovo spazio partecipativo digitale: il Vivaio delle idee

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

L’invito del Comune è quello di inviare tramite il sito http://www.vivaiodelleidee.it progetti e proposte per una cultura condivisa sul futuro della città.

È online il Vivaio delle Idee, il nuovo spazio digitale partecipativo promosso dal Comune di Fiesole nell’ambito della Candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. Un progetto che nasce con l’obiettivo di accogliere e valorizzare le proposte, i progetti e le riflessioni dei cittadini, delle associazioni, delle istituzioni e delle realtà culturali del territorio fiesolano, metropolitano e regionale. All’interno del sito – accessibile all’indirizzo: http://www.vivaiodelleidee.it è possibile inviare una breve sintesi della propria idea o proposta. Tutti i contributi saranno pubblicati in forma anonima. Inoltre, ogni contenuto potrà essere apprezzato con un “mi piace”, permettendo così alla comunità di esprimere il proprio sostegno e di contribuire in maniera attiva al processo di selezione delle proposte più significative.

“Come in un vero vivaio – spiega il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti – , ogni contributo rappresenta un seme prezioso: un’idea capace di germogliare e contribuire a disegnare una visione condivisa per il futuro culturale del nostro territorio. Uno spazio digitale aperto a tutti che si affianca allo straordinario percorso partecipativo che dal mese di marzo, quando abbiamo iniziato il processo per la candidatura, ci ha visti impegnati in 12 incontri pubblici, 28 attività di ascolto – tra interviste individuali, collettive e confronti – , il coinvolgimento di centinaia di cittadini e delle istituzioni, associazioni culturali e realtà imprenditoriali presenti a Fiesole. Un importante lavoro che ha già prodotto la presentazione di oltre 40 progetti”.

Tutti i contributi raccolti nel Vivaio delle Idee saranno letti, analizzati e considerati nell’elaborazione del dossier di candidatura di Fiesole Capitale italiana della Cultura 2028 da parte del direttore scientifico, Paolo Verri, in stretto dialogo con l’Amministrazione Comunale. “Le idee condivise – aggiunge Verri – offriranno un’importante base di ispirazione per delineare i futuri scenari culturali della città. Lo spazio digitale, aperto, dinamico e accessibile, è pensato per estendere ulteriormente la partecipazione e rafforzare il legame tra cittadinanza e progettualità culturale”.

Il Comune invita tutte le persone interessate a prendere parte a questa nuova fase della candidatura, contribuendo attivamente con le proprie idee e il proprio impegno per una cultura condivisa. Per partecipare e inviare la propria proposta è sufficiente collegarsi al sito: http://www.vivaiodelleidee.it

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso partecipativo promosso dal Comune di Fiesole, grazie al sostegno dell’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione.