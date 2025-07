Prezzo dell’oro: il World Gold Council prevede un possibile aumento del 5% nella seconda metà del 2025

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

Il World Gold Council (WGC) ha pubblicato un nuovo report in cui prevede che i prezzi dell’oro potrebbero aumentare fino al 5% nel secondo semestre del 2025, sostenuti da un mix di calo globale dei tassi d’interesse e incertezza macroeconomica persistente. Questo scenario confermerebbe un incremento annuo complessivo di circa il 30% dall’inizio dell’anno, secondo le stime del WGC.

Fattori chiave: tassi, ETF e domanda istituzionale

Il WGC sottolinea come l’interesse degli investitori per l’oro, soprattutto attraverso ETF (fondi negoziati in borsa) e transazioni over-the-counter, continui a crescere in un contesto di incertezza globale. Il prolungato orientamento espansivo delle politiche monetarie favorisce infatti gli investimenti in asset rifugio come l’oro.

Un altro elemento fondamentale è rappresentato dalla domanda delle banche centrali, che secondo il WGC resterà alta nel 2025, pur scendendo leggermente rispetto ai livelli record degli ultimi anni. Il report evidenzia come questa domanda dovrebbe comunque mantenersi ben al di sopra della media storica di 500-600 tonnellate annue registrata prima del 2022.

Scenari alternativi: tra boom e correzione

Il WGC delinea anche due scenari alternativi: