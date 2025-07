AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 16 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

AULA

📌9.30 e 16.15

Relazione Giunta autorizzazioni insindacabilità Meloni, Donzelli, Delmastro

Delega al governo su riforma fiscale

Mozioni su povertà lavorativa

Mozioni denuncia memorandum Italia – Israele

Pdl istituzione Giornata giornalisti uccisi

📌15 Question time con i Ministri: Salvini, Piantedosi, Musumeci e Roccella.

COMMISSIONI

📌8.30_Difesa_audizione Antonio Leandro, ordinario di diritto internazionale Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”ambito indagine conoscitiva sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa 📌8.30_Politiche Ue_audizioni Federazione Carta e Grafica, Unione energie per la mobilità (UNEM), Unione energie per la mobilità (UNEM), Federazione Confindustria Macchine_ambito patto per l’industria pulita (Comunicazione della Commissione) 📌8.30_Semplificazione_audizione Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico Politecnico di Milano e direttrice master in data protection officer e transizione digitale_ambito semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative 📌8.30_Femminicidio_audizione professoressa Maria Chiara Carrozza, ordinario di Bioingegneria e Biorobotica, Dipartimento di Psicologia, Università Milano-Bicocca 📌termine Aula mattino Camera e Senato_Ciclo rifiuti_audizione ex Presidente Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio_ambito del filone d’inchiesta relativo al SIN di Crotone.

📌13.30 Copasir, audizione procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo

📌14_Esteri_audizione Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Ann Golberg_ambito indagine conoscitiva dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico

📌14_Antimafia/Comitato Cultura della legalità e protezione dei minori_audizione Gianluca Guida, direttore dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida

📌14.20_Attività produttive_audizioni Banca d’Italia, Energy & Strategy – Politecnico di Milano, WWF, Assopetroli-Assenergia_ambito patto per l’industria pulita (Comunicazione della Commissione)

📌14.30_Periferie_audizione del Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani

📌15_Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato_audizione dell’Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia, Peter Taksøe-Jensen, sulle priorità del semestre di Presidenza danese del Consiglio dell’Unione europea

📌15_Aff. cost._audizione di Franco Russo, già presidente del Comitato per la Legislazione della Camera, e di Anna Finocchiaro, presidente dell’associazione “Italia decide”_ambito pdl cost. “premierato”

📌15.10_Attività produttive_audizione gruppo Glencore_ambito situazione del polo industriale di Portovesme

📌20_Forteto_audizione Iacopo Conti, Enrico Terzani e Fabio Mattioni, componenti del collegio sindacale della cooperativa agricola Fortemugello

EVENTI

📌 10 – Aula dei Gruppi – convegno “Nuclearefuturo – Una energia sostenibile per lo sviluppo del mix energetico nazionale”. Interviene il segretario di presidenza, Riccardo Zucconi. Diretta webtv.

📌 11 – Sala del Refettorio – convegno “Piceno cinema festival 2025 – Riflessioni sulla settima arte ai tempi dell’AI – Visioni future tra creatività, etica e diritti”. Introduce il segretario di presidenza, Francesco Battistoni. Diretta webtv.

📌 11 – Sala della Regina – presentazione Relazione annuale Inps. Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Diretta webtv.

📌 16 – Sala della Regina – convegno “Spazio Europeo dei dati: azioni per l’Italia”. Interviene la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. Diretta webtv.

📌 17 – Sala Matteotti – presentazione del documentario prodotto dal giornale online Open, “Giudizio Sospeso”. Saluti della vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Diretta webtv.

📌 18 – Sala della Lupa – seminario “IA e Parlamento, Umanità in equilibrio tra robot, Intelligenza artificiale e natura” Intervento introduttivo della vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Diretta webtv.

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 – Francesco Silvestri. Usura.

📌13.00 – Alessandro Urzì. Presentazione libro.

📌14.30 – Marco Lacarra. Presentazione libro “Uno chef all’opera”