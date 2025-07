L’ambasciatore della Somalia in Algeria incontra il ministro dell’Istruzione superiore algerino: rafforzare la cooperazione accademica e scientifica

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

In un incontro volto a rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo dell’istruzione superiore, l’ambasciatore della Repubblica Federale di Somalia in Algeria, H.E. Liban Abdi Ali, ha incontrato il Ministro dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica algerino, Prof. Kamel Baddari.

Durante il colloquio, tenutosi presso la sede del ministero ad Algeri, le due parti hanno discusso delle opportunità per intensificare la collaborazione accademica tra i due Paesi, in particolare attraverso l’offerta di borse di studio, lo scambio di docenti e studenti, e la cooperazione tra università somale e algerine.

L’ambasciatore Liban Abdi Ali ha sottolineato l’importanza dell’Algeria come partner strategico per lo sviluppo del capitale umano somalo, evidenziando l’alto livello dell’istruzione universitaria algerina e l’esperienza nel settore della ricerca scientifica. Ha inoltre espresso l’interesse del governo somalo ad ampliare la partecipazione degli studenti somali nelle istituzioni accademiche algerine.

Da parte sua, il ministro Baddari ha ribadito la disponibilità dell’Algeria a condividere il proprio know-how accademico e tecnologico con la Somalia, nel quadro della solidarietà tra Paesi africani e della promozione della cooperazione Sud-Sud.

L’incontro si inserisce in un contesto più ampio di relazioni in crescita tra Algeria e Somalia, che mirano a rafforzare i legami in vari settori, tra cui istruzione, sanità, agricoltura e sicurezza.

Entrambe le parti hanno concordato di costituire un comitato tecnico misto per definire un piano d’azione dettagliato che includa accordi di cooperazione accademica e programmi di mobilità studentesca.