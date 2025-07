(ARC) Eventi: Fedriga, Io Sono Fvg su maglia Udinese grande promozione Fvg

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Lignano Sabbiadoro, 15 lug – “Siamo orgogliosi che prosegua la

partnership tra la Regione e l’Udinese caratterizzata dal brand

‘Io Sono Fvg’ che negli ultimi anni ha portato grandi risultati

al Friuli Venezia Giulia. Si tratta soprattutto di un’alleanza

con una eccellenza sportiva del nostro territorio finalizzata a

promuovere la nostra regione. I dati che abbiamo, frutto di

analisi approfondite, hanno certificato che la presenza del

nostro marchio sulle maglie della societ? bianconera ha garantito

una grande visibilit? nazionale”.

Lo ha affermato questa sera a Lignano Sabbiadoro il governatore

del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso

dell’evento realizzato per svelare la prima maglia dell’Udinese,

impegnata da 30 anni di seguito nel massimo campionato di calcio

di Serie A. Anche in questa stagione i giocatori bianconeri

porteranno infatti sul petto il brand “Io Sono Fvg”.

All’evento, ospitato dalla terrazza dell’Hotel Columbus di

Lignano, ha partecipato anche l’assessore alle Attivit?

produttive e turismo Sergio Emidio Bini.

“Per ottenere lo stesso risultato avremmo dovuto investire sui

media tradizionali risorse di gran lunga superiori – ha aggiunto

Fedriga -. Il nostro obiettivo ? quello di continuare a far

conoscere sempre di pi? il Friuli Venezia Giulia a livello

nazionale e internazionale”.

“I dati sulle presenze e sugli arrivi nel nostro territorio sono

estremamente confortanti. ? l’inizio di un percorso che vogliamo

portare avanti con seriet? e costanza per promuovere il Friuli

Venezia Giulia. In tema sportivo – ha aggiunto il governatore –

tra meno di un mese Udine ospiter? la Supercoppa europea che lo

scorso anno ? stata vista da circa 20 milioni di spettatori in

tutto il mondo”.

“Non saranno coinvolte solo la citt? e lo stadio di Udine, fulcro

di questo straordinario evento, ma saranno organizzati – ha detto

Fedriga in conclusione – altri eventi in alcune localit? della

regione per accompagnare cittadini, turisti e appassionati di

calcio verso questo straordinario appuntamento per il Friuli

Venezia Giulia”.

