(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Trasporti, Potenti (Lega): Cani gratis sui treni, Italia sempre più pet-friendly

“Buone notizie per chi ama gli animali. Fino al prossimo 15 settembre i cani di qualsiasi taglia potranno viaggiare gratis sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte. Un plauso al Gruppo FS per una decisione particolarmente gradita durante l’estate, la stagione piu difficile per i nostri amici a 4 zampe. La possibilità di far viaggiare gratis i cani sui treni incoraggia le famiglie a portarli con sé ed è un passo in avanti per rendere l’Italia un Paese sempre più pet-friendly”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e responsabile del Dipartimento nazionale di tutela del benessere animale.