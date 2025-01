Omicidio coniugi Aversa, 33 anni, dopo il Sindacato Fsp Polizia di Stato non dimentica. Morelli: “Nel loro ricordo la nostra dedizione per il nostro lavoro.” COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

Oggetto: Omicidio coniugi Aversa, 33 anni dopo, il Sindacato Fsp Polizia di

Stato non dimentica. Morelli: “Nel loro ricordo la nostra dedizione per il

nostro lavoro.”

Trentatre anni dopo, da quel 4 gennaio del 1992, il ricordo di Salvatore

Aversa e della moglie Lucia Precenzano è ancora vivo, ma ancor di più lo è

l’esempio che ci hanno lasciato. Salvatore Aversa, fedele Servitore dello

Stato, ha contribuito alla libertà che oggi possiamo godere, sacrificandosi

fino alla morte per mano di assassini che hanno spezzato la sua vita, ma

non le sue idee e il suo esempio.

Accanto a lui, in quella tragica circostanza, c’era la moglie Lucia, una

donna che, come molte altre, ha condiviso con il marito il rischio e la

paura, sentimenti con cui ogni consorte di un appartenente alle Forze

dell’Ordine deve convivere, pur mantenendo la serenità e la forza di una

famiglia.

“Il dolore della famiglia di Salvatore Aversa per la perdita dei genitori

non svanisce mai, ma continua a camminare nel solco di un orgoglio che non

si perde. Nel ricordarli, anno dopo anno, onoriamo un esempio che non muore

con gli uomini, ma vive in chi, ogni giorno, continua a percorrere la

strada che loro hanno tracciato”, ha dichiarato Rocco Morelli, Segretario

Generale Provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato.

“Un ricordo che rimane impresso nella memoria e un esempio che continua a

ispirare chi lavora ogni giorno con dedizione, onore e sacrificio, come

fece Salvatore Aversa, che oggi non è solo una Vittima, ma un simbolo della

lotta per un mondo migliore”, ha concluso Morelli.

