MALATTIE AMBIENTALI E SALUTE INTEGRATA: DA PRATO IL NUOVO IMPULSO DI RETE INFORMAZIONE ELEGALITà (RETE ARIL): PER ANDARE “OLTRE L’INVISIBILITÀ”



L’evento è stato possibile farlo grazie a:

Al LILT (Lega Tumori Italiana sezione di Prato) e al suo Presidente Dr. Roberto Benelli, per la gratuita

offerta dei Locali in Via Giuseppe Catani, 26 a Prato (PO)

Ai nostri Partner: Calvo Cosmetics (https://www.calvo-cosmetics.de/) – Eos Secondo Natura

(https://www.eosnatura.com/) e Ital Shield (https://italshield.com/) , per la fiducia accordataci in questo

percorso divulgativo.

Medici, docenti ed esperti a confronto nell’evento del 17 ottobre a Prato: un’informazione a 360° su

Sensibilità Chimica Multipla (MCS), Elettrosensibilità (EHS) e Fibromialgia, per superare il silenzio mediatico

e richiedere il pieno riconoscimento delle patologie dal SSN.



PRATO – Si è tenuto lo scorso sabato 17 ottobre a Prato l’evento promosso dal cammino di “Oltre

l’Invisibilità”, una giornata interamente dedicata al confronto, alla divulgazione e all’approfondimento

scientifico e sociale sul tema delle malattie ambientali.

In continuità con la visione strategica di Rete ARIL, l’evento ha voluto muovere un passo fondamentale

verso il radicamento di una nuova cultura del rispetto e dell’assistenza, richiedendo con forza il

riconoscimento formale da parte del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per patologie altamente invalidanti

quali la Sensibilità Chimica Multipla (MCS), l’Elettrosensibilità (EHS) e la Fibromialgia.

L’approccio proposto si è distinto per la sua natura multidisciplinare: una vera e propria maratona

informativa a 360° guidata dalla volontà di unire dati, ricerca e sinergie per dare risposta a bisogni finora

rimasti “invisibili”.

LA SINTESI DEGLI INTERVENTI

L’incontro è stato aperto dall’introduzione del Presidente Giuseppe Spinelli, che ha tracciato gli obiettivi

dell’Organizzazione e ribadito l’importanza di fare rete per dare voce e dignità ai pazienti.

Ambiente, etica e qualità dell’aria

Don Pietro Lorenzo Maggioni (Docente di Teologia delle Religioni a Venegono, in Università Cattolica e

all’ISSR di Milano, membro della Commissione Ambiente del Forum delle Religioni di Milano): Primo relatore

della giornata, da anni impegnato in prima persona sul fronte delle problematiche ambientali e promotore

di Rete Ambiente Lombardia. Nel suo intervento ha aperto la riflessione sulla tutela della salute e

dell’ambiente come dovere etico, sociale e comunitario, evidenziando le criticità legate all’inquinamento

atmosferico e alla qualità dell’aria nei contesti regionali e locali. In parallelo dare supporto immediato con le

aree bianche ma da parte dei medici chiede un sforzo in più e suggerisce: “ci vuole un surplus di scienza ma

con coscienza”

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Scienza, Tossicologia e Nutrizione Antinfiammatoria

Dott.ssa Annunziata Patrizia Difonte (Medico Specialista in Medicina del Lavoro, esperta in Malattie

Ambientali, Referente Scientifico per AIE , Comitato Umbria MCS Odv) e per Rete Aril referente del CTS . Ha

approfondito le connessioni tra esposizioni ambientali e salute, con particolare focus sui campi

elettromagnetici e sui fattori tossici. Ha illustrato le sue più recenti linee di ricerca incentrate sul ruolo del

microbiota e sulle patologie delle piccole fibre nervose, elementi chiave per comprendere i meccanismi

della MCS e dell’EHS.

Dr. Antonio Maria Pasciuto (Medico Internista, esperto di Medicina Ambientale Clinica con formazione in

Germania, Fondatore e già Presidente ASSIMAS). Ha offerto una panoramica sul modello biochimico delle

patologie multisistemiche legate alla silent inflammation e all’impatto di agenti chimici, biologici e fisici

(muffe, radon, elettrosmog, PFAS, VOC). Il Dr. Pasciuto ha inoltre spiegato nel dettaglio la Sindrome

dell’Edificio Malato (Sick Building Syndrome – SBS), illustrandone i sintomi (respiratori, cutanei, neurologici,

sensoriali) e la complessità multifattoriale. Ha infine ribadito la necessità di integrare specifici PDTA di

Medicina Ambientale nei centri sanitari pubblici.

Dott.ssa Stefania Capecchi (Biologa Nutrizionista e Farmacista, specialista in nutrizione clinica e

nutrigenetica): Ha illustrato l’importanza centrale della dieta antinfiammatoria e del supporto metabolico-

nutrizionale personalizzato nel trattamento dei pazienti affetti da patologie complesse e infiammatorie,

sottolineando come l’asse intestino-cervello rappresenti un pilastro fondamentale per la gestione della

salute sistemica.

Prevenzione dei Rischi e Modelli Internazionali

Heike Krüger (Presidente del consiglio direttivo della Fondazione tedesca nano-Control): Ha portato una

testimonianza e un quadro d’azione internazionale. Nata dall’esperienza diretta di ammalati per esposizione

a polveri ultrafini (PEP) rilasciate da dispositivi di stampa, la Fondazione nano-Control si batte per la

salubrità dell’aria negli ambienti chiusi come diritto umano. La Krüger ha presentato le attività strategiche,

le partnership globali (tra cui le collaborazioni con le Nazioni Unite e prestigiose università) e le recenti

evidenze scientifiche che dimostrano il legame tra esposizione a toner, micro/nanoplastiche e gravi

patologie sistemiche, respiratorie e allergiche.

Salute Mentale, Neurosviluppo e Informazione

Dr.ssa Alessia Manfredini (Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Counselor, co-autrice del libro “Autismo,

quale dieta?”): Dal racconto della propria esperienza professionale e personale con una diagnosi di

patologia ambientale, Manfredini ha sottolineato l’importanza di un approccio olistico alla persona, che

integri l’autoregolazione del sistema nervoso e il miglioramento della salubrità abitativa.Nel suo

intervento,ha approfondito il ruolo fondamentale dell’asse intestino–cervello all’interno delle

patologie e sensibilità ambientali.

L’analisi è partita dalla distinzione tra il sintomo reale e i meccanismi neurofisiologici

che ne possono amplificare intensità e persistenza, esplorando la comunicazione

bidirezionale tra intestino e cervello, il sistema nervoso autonomo, l’asse dello stress e

il microbiota. Inoltre, ha illustrato come esperienze corporee intense e ripetute

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possano attivare circuiti di allerta e protezione, offrendo una spiegazione rigorosa e

neurobiologica (non meramente psicologica).

Ha concluso delineando la prospettiva riabilitativa: un percorso basato sulla regolazione del

sistema nervoso, la neuroplasticità e il recupero della qualità della vita.

Dr. Paolo Brambilla, Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ha affrontato l’intervento su “Il

Silenzio dei Media sulle Malattie Ambientali Emergenti”. ha denunciato la cronica mancanza di

informazione mainstream, che tende a separare salute e ambiente anziché raccontarne il legame causale.

L’assenza di giornalismo specializzato e le pressioni economiche condannano i pazienti all’invisibilità e allo

stigma.

Sanità Pubblica, Sinergia Associativa e Soluzioni Normative

Dott.ssa Rossana Metelli vanta una solida esperienza quarantennale all’interno della Sanità

Umbra. Nel corso della sua carriera si è specializzata nella prevenzione del rischio infettivo, nella

sicurezza degli ambienti di cura e nel coordinamento dei piani di risposta alle emergenze sanitarie.

Grazie a una profonda conoscenza dei processi clinici e delle dinamiche organizzative, ha guidato in

prima persona la definizione e l’implementazione dei percorsi aziendali dedicati ai pazienti affetti

da Sensibilità Chimica Multipla (MCS). Al convegno porta un’esperienza concreta sul campo per

illustrare come superare le criticità assistenziali legate all’ospedalizzazione di questi pazienti,

proponendo soluzioni operative bilanciate tra personalizzazione dell’assistenza e sicurezza delle

cure.

Ruggero Martinelli (Presidente Associazione Umbria MCS e Referente del Tavolo delle Associazioni Rete

ARIL): Ha evidenziato come l’unione tra le varie sigle associative sia l’unico motore capace di superare la

frammentazione e guidare un dialogo costruttivo con le istituzioni. Le associazioni devono agire non solo

come centro di ascolto, ma come proposta politica e sanitaria per trasformare i bisogni in diritti riconosciuti.

Dott.ssa Agata Rota (Referente Rete ARIL dell’Ufficio Bandi e Sociale): Ha concluso la sessione di

approfondimento affrontando il tema strategico delle Aree Bianche. L’intervento ha chiarito la definizione

teorica e pratica di queste zone a basso impatto ambientale ed elettromagnetico, analizzato il percorso

normativo attualmente in essere e illustrato gli enormi vantaggi territoriali e di salute che la creazione di

“aree protette” apporterebbe sia ai pazienti con MCS ed EHS, sia all’intera collettività.

LA VOCE DEI PAZIENTI: TESTIMONIANZE OLTRE L’INVISIBILITÀ

Il momento più toccante dell’evento è stato rappresentato dalle testimonianze dirette dei malati, che hanno

mostrato il volto umano e il dramma quotidiano di chi convive con la Sensibilità Chimica Multipla ed

Elettrosensibilità:

 La storia di Olimpia: la battaglia contro la MCS e la diagnosi oncologica.

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Dopo i primi sintomi insorti lavorando vicino a un impianto di smaltimento rifiuti (tachicardia, nausea,

intolleranza improvvisa a sostanze e farmaci), la vita di Olimpia è stata travolta dalla MCS in forma acuta:

svenimenti, dolori atroci e l’impossibilità di tollerare profumi, detersivi, cibo comune e l’aria stessa di casa.

Dopo anni di ricoveri infruttuosi, liquidata spesso come “ansiosa”, ha ottenuto la diagnosi grazie alla ricerca

autonoma e al supporto di specialisti come il Prof. Genovesi. La vera sfida è arrivata con una successiva

diagnosi di carcinoma mammario maligno: affrontare un intervento oncologico con la MCS significava

rischiare la vita per la reattività ai farmaci e agli anestetici. Scegliendo con coraggio di operarsi all’Ospedale

Careggi di Firenze, Olimpia ha dimostrato che è possibile organizzare percorsi chirurgici tutelati e in

sicurezza per i pazienti MCS, lanciando un messaggio fondamentale: “Manca ancora formazione e umanità,

ma le donne con MCS non devono rinunciare alla prevenzione oncologica per paura. La prevenzione salva la

vita”.

 Le altre storie dal fronte del dolore e della speranza:

 Alessandra: Ha ripercorso la crisi acuta del 2019 scatenata dai solventi per il restauro di un

camper, il calvario dell’autocura e la drammatica solitudine di fronte a un sistema sanitario

impreparato, culminata in un grave peggioramento dopo un’anestesia inadeguata.

 Francesca Candela: Ex docente e musicista di 65 anni, ha raccontato come la

predisposizione genetica abbia azzerato la sua capacità di detossificazione, stravolgendo da

un giorno all’altro la sua vita professionale e sociale, ritrovando forza solo grazie al supporto

tra pari e al Comitato Toscano MCS.

 Anna Elisa Di Leo: Ha testimoniato la sua “via crucis” medica iniziata con l’esposizione alle

sostanze chimiche nelle concerie negli anni ’90 senza protezioni, passata per gravi episodi di

anafilassi e diagnosi mancate, concludendo con un forte appello alle istituzioni per

l’inserimento della patologia nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

CONCLUSIONI

L’incontro di Prato ha riaffermato una verità non più rinviabile: le patologie ambientali sono emergenze

sanitarie del nostro tempo e richiedono una risposta coesa, scientifica e istituzionale. Rete ARIL e i suoi

partner proseguiranno il proprio cammino affinché il silenzio informativo venga definitivamente spezzato e

la tutela della salute torni a essere garantita, per tutti, senza invisibilità.

Contatti per la Stampa / Ufficio Stampa:

Rete Informazione e Legaòlità Aps – (Rete Aril) – Oltre l’Invisibilità

Email: retearil21@gmail.com – info@retearil.org

Telefono: 327 4659001

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