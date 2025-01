(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Il consuntivo delle attività 2024 conferma la centralità della struttura ospitata nell’ex convento di San Fortunato

La Biblioteca Comunale regala a Todi il titolo di “Città che legge”

Il riconoscimento del Ministero della Cultura è stato ufficializzato in questi giorni a valere sul bando pubblico del novembre scorso

Todi è stata appena riconosciuta “Città che legge” sulla base dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico del Centro per il libro e la lettura facente capo al Ministero della Cultura, requisiti riferibili alle numerose iniziative e attività promosse e ospitate dalla Biblioteca Comunale Lorenzo Leonj ospitata negli spazi dell’ex convento di San Fortunato. Ai comuni che, come Todi, hanno ottenuto la qualifica viene riservata la partecipazione alle edizioni delle annualità 2024, 2025 e 2026 dell’omonimo bando di finanziamento, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura.

La Biblioteca Comunale ha registrato nell’anno appena concluso 6.570 accessi e poco meno di 2.000 prestiti, numeri ai quali vanno aggiunti quelli della biblioteca virtuale MediaLibraryOnline. Ha inoltre preso parte a diverse campagne nazionali per la promozione della lettura, tra cui anche “Il Maggio dei libri” e la settimana “Nati per leggere”, contribuendo anche alla realizzazione di “Libri in scena”, il festival del libro e della fantasia rivolta ai ragazzi ed ideato da Isola di Confine.

Tra gli appuntamenti promossi figurano i Gruppi di lettura, “Storie di neve e echi di ghiaccio” e”Viaggio nell’Italia della letteratura”, l’iniziativa Libri da cinema, i cicli di incontri “Di che personaggio sei?”e “La vita scritta”, le conferenze “Bambini nel tempo”, le lezioni “Parlo italiano e racconto il mondo”, laboratori di musica, letteratura e manualità, per un totale di oltre 30 incontri rivolti sia ad adulti che a bambini. Da registrare anche 27 visite didattiche da parte delle scuole, la presentazione di vari libri alla presenza degli autori, cui si sono aggiunti il Biblocampus estivo, “La biblioteca va in città”, incontri di letture per bambini nei parchi pubblici, spettacoli teatrali e di figura in collaborazione con Micro Teatro Terra Marique e il TFU di Perugia.

“L’attività della biblioteca – commenta l’assessore comunale alla cultura Alessia Marta – è stata intensa durante tutto l’anno, andando a dare risposta alle aspettative di scuole, associazioni e famiglie, mettendo a sistema le buone pratiche ormai sperimentate ed introducendo diverse novità: per il 2025 si lavorerà in continuità con quanto avviato: tra le iniziative già calendarizzate “Shakespeare a canovaccio”, quattro incontri per far conoscere alcune opere di William Shakespeare ai ragazzi attraverso il gioco di di teatrazione, ed il laboratorio esperienziale per bambini sulla figura dell’illustratore di libri per ragazzi articolato in cinque appuntamenti”.

Importante segnalare che nei mesi di ottobre e novembre 2024 i manoscritti della Biblioteca Comunale sono stati oggetto, a cura di una ditta specializzata, di un’operazione di depolveratura e conservazione. Prossima tappa la messa in sicurezza delle coperte originali dei manoscritti e il restauro di quelli bisognosi di cure.