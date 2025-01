Sociale, Tiso (Iniziativa Comune): “Nel 2025 Centro Studi sarà itinerante, tra la gente”

(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

Legalità e diritti, contrasto alla povertà, sostegno ai giovani, iniziative solidali e sociali. Questi i temi dell’intervista, rilasciata a Radiogodot.it dalla portavoce nazionale del Centro Studi Iniziativa Comune Carmela Tiso. Che parte dalla nascita del Csic, già operativo da alcuni mesi sul territorio nazionale: “Sono felice di questo nuovo strumento per l’analisi sociale e la tutela della dignità umana: un organismo indipendente che si propone di analizzare ogni fenomeno e le storture che minano i diritti d’ogni essere umano in una società che scandalosamente convive con le culture dello scarto e sopporta anche se consapevole che ci sono ancora bambini che muoiono di fame e che la Povertà non è stata ancora sconfitta. La cultura si chiama rispetto – dice Carmela Tiso -, vogliamo mettere la persona al centro, quale fulcro della società. In tal senso, siamo a disposizione per lavorare in sinergia con tutti coloro che intendono sviluppare progetti di inclusione sociale e avanzare proposte di politiche pubbliche mirate, ad esempio, a sconfiggere non solo la povertà, ma intendiamo affrontare il disagio sociale, intervistando e ascoltando i cittadini, ad esempio tramite la distribuzione di un questionario nazionale, rivolto a famiglie di ogni fascia di reddito, per comprendere le sfide quotidiane di chi vive in condizioni di difficoltà”. E proprio per aiutare l’operato del Centro Studi Iniziativa Comune, che si prepara a un 2025 “itinerante, che lo vedrà organizzare iniziativa e convegni in tutta Italia”, la portavoce Tiso annuncia l’istituzione di “Audit Labor”, “un gruppo di ascolto dedicato alla diffusione dei principi di Legalità. Un’iniziativa estesa sul territorio con la collaborazione degli operatori volontari presenti nelle sedi, dediti all’assistenza gratuita agli utenti e cittadini attraverso l’istituto di Patronato Labor”. Carmela Tiso ha poi raccontato l’esito del concorso “Addobba il tuo albero di Natale con le luci della legalità”, che ha coinvolto migliaia di giovani studenti italiani: “Il concorso, rivolto a scuole di ogni ordine e grado, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai valori fondamentali della società civile, utilizzando il simbolo natalizio per diffondere un messaggio di speranza verso un mondo più giusto. Gli studenti sono stati chiamati a disegnare e decorare i loro alberi di Natale con addobbi ispirati ai temi di legalità, giustizia e rispetto. La creatività dimostrata è stata straordinaria: tra addobbi realizzati, poesie e messaggi significativi, i giovani hanno saputo trasformare l’albero di Natale in un vero e proprio manifesto di valori. Siamo davvero molto soddisfatti della riuscita di questa iniziativa sociale”, ha concluso Carmela Tiso.