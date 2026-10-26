Plogging School Cup: sport, ambiente e educazione civica

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Iniziativa rivolta agli studenti degli istituti comprensivi "Bregante-Volta" e "Jones-Comes"
Sport, educazione ambientale e partecipazione attiva si incontrano nella Plogging School Cup – Città di Monopoli, un'iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che punta a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della tutela dell'ambiente e del rispetto degli spazi pubblici. L'appuntamento è giovedì 29 ottobre 2026 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dove nella parte costiera compresa tra il lido Perla Nera, Porto Verde e Malachite Beach Club .
Protagonisti della manifestazione promossa dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione saranno gli studenti degli Istituti Comprensivi "Bregante-Volta" e "Jones-Comes", chiamati a vivere un'esperienza che unisce attività motoria, collaborazione e raccolta dei rifiuti abbandonati, trasformando lo sport in un'occasione concreta di educazione alla cittadinanza.
Il progetto si ispira al plogging, pratica che combina camminata o corsa e raccolta dei rifiuti, e propone una modalità coinvolgente per promuovere comportamenti responsabili, corretti stili di vita e una maggiore consapevolezza del valore del bene comune.
La manifestazione non rappresenta soltanto una competizione tra squadre scolastiche, ma soprattutto un'esperienza formativa nella quale il lavoro di gruppo, il rispetto delle regole e la cura del territorio diventano elementi centrali. Attraverso la partecipazione diretta, gli studenti potranno sperimentare come anche piccoli gesti, se condivisi, possano contribuire al miglioramento degli spazi in cui viviamo.
L'iniziativa si inserisce in una più ampia prospettiva di collaborazione tra Amministrazione comunale, istituzioni scolastiche e associazionismo, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra scuola e territorio e promuovere una cultura della sostenibilità che possa tradursi in abitudini quotidiane.
La Plogging School Cup è promossa da Spartan Fitness Project A.S.D., in collaborazione con Accademia della Sopravvivenza – Legione Zero, realtà affiliate a ENDAS, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Il progetto si avvale delle competenze sportive, formative e ambientali dei soggetti coinvolti per proporre un'esperienza educativa rivolta alle giovani generazioni.
La partecipazione degli istituti scolastici conferma il ruolo fondamentale della scuola nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Educare al rispetto dell'ambiente significa, infatti, non limitarsi a trasmettere conoscenze, ma offrire ai ragazzi occasioni concrete per mettere in pratica i valori della collaborazione, della responsabilità e della partecipazione civica.
Con la Plogging School Cup, Monopoli investe idealmente nelle nuove generazioni e nella costruzione di una comunità più attenta al proprio patrimonio ambientale e urbano, nella convinzione che la cura della città sia una responsabilità condivisa. Ogni passo compiuto insieme è un gesto concreto per costruire una comunità più responsabile, un ambiente più pulito e un futuro migliore per le nuove generazioni.