La linea di Grillo per Latina, Pacifico: occorre intervenire dalla buca alla differenziata

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - La senatrice Marinella Pacifico, originaria di Latina, sostiene con convinzione il progetto “La Politica sul Territorio”, la piattaforma di partecipazione civica ideata dall’ingegnere informatico Davide Marraffino e presentata su beppegrillo.it.
L’iniziativa nasce dall’esigenza concreta di dare ordine e continuità alle segnalazioni quotidiane dei cittadini – buche, marciapiedi dissestati, parchi abbandonati, servizi pubblici inefficienti – trasformandole in percorsi organizzati, tracciabili e dialogabili con le istituzioni. Pacifico condivide pienamente l’analisi: in un Paese con forti differenze territoriali nella qualità dei servizi urbani, il coinvolgimento diretto degli abitanti non è un optional, ma uno strumento essenziale di trasparenza e controllo.
Il ragionamento si applica con particolare urgenza a Latina, città di residenza della senatrice, amministrata dal centrodestra di governo (sindaca Matilde Celentano, Fratelli d’Italia). I dati certificano un fabbisogno di interventi ancora elevato. Secondo i dati ISPRA del Catasto Nazionale Rifiuti, nel 2024 la raccolta differenziata nel comune di Latina si è attestata al 52,95%, ben al di sotto dell’obiettivo normativo del 65% e lontana dalle performance di realtà più virtuose. Sul fronte idrico, le perdite di rete a Latina raggiungono il 67,7% dell’acqua immessa (dati Istat elaborati dalla Cgia), tra i valori peggiori in Italia e nettamente superiori alla media dei capoluoghi (35,2%). A questo si aggiunge il cronico stato di degrado delle strade cittadine, con buche, cedimenti e proteste ricorrenti.
«La piattaforma di Marraffino offre proprio lo strumento che manca: un canale organizzato, indipendente dalle amministrazioni, in cui i cittadini di Latina possano segnalare, proporre e seguire l’avanzamento delle richieste, dalla singola buca sotto casa alla qualità della raccolta rifiuti», dichiara la senatrice Pacifico. «Le istituzioni restano responsabili degli interventi, ma il cittadino smette di essere spettatore passivo. A Latina, governata dalla destra, questo percorso di partecipazione è più che mai necessario per ridurre le distanze tra i dati ufficiali e la vita quotidiana dei quartieri».
In questo quadro Pacifico rilancia la politica caratterizzante di Beppe Grillo, che guidava il Movimento 5 Stelle originario: la tutela dell’acqua come bene comune pubblico e la lotta contro gli sprechi delle reti, insieme a un modello di economia circolare che elevi davvero la raccolta differenziata e riduca i rifiuti. «È una delle stelle che hanno definito il percorso del M5S delle origini, quello autentico e radicale guidato da Grillo, e che auspichiamo possa tornare a insediarsi con forza nel Paese, a partire dalle città che, come Latina, pagano il prezzo più alto delle inefficienze», aggiunge. «La partecipazione civica sul territorio è il primo passo per riportare al centro queste priorità concrete del Movimento originario».
L’ambizione del progetto – costruire progressivamente una rete nazionale città per città, con referenti territoriali e supporto dell’intelligenza artificiale per le attività ripetitive – rappresenta per Pacifico un modello concreto di politica dal basso. «La politica più bella nasce dalla cura del territorio che ci circonda. Magari, come suggerisce il progetto, per cambiare qualcosa basta partire da quella buca sotto casa. A Latina abbiamo tutte le ragioni per provarci» Dichiarazione della senatrice Marinella Pacifico.