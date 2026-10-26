Algeria, svolta militare nel Sahel: via libera alle truppe in Niger per proteggere gli investimenti energetici

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Il presidente Abdelmadjid Tebboune autorizza l’invio di unità militari su richiesta di Niamey, dopo il voto del Parlamento. Al centro della missione la tutela degli interessi economici comuni. Sullo sfondo le attività petrolifere di Sonatrach, il gasdotto transahariano e la sicurezza delle rotte energetiche
L’Algeria ha autorizzato il dispiegamento di unità militari in Niger per proteggere gli interessi energetici ed economici condivisi dai due Paesi. La decisione, approvata dal presidente Abdelmadjid Tebboune su richiesta delle autorità nigerine, segna un passaggio significativo nella politica di sicurezza di Algeri, tradizionalmente improntata alla prudenza rispetto all’impiego delle proprie forze armate oltre i confini nazionali.
Secondo quanto comunicato dalla presidenza algerina e riportato dall’agenzia Anadolu, il provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni costituzionali, con riferimento agli articoli 30 e 91. Le due camere del Parlamento hanno esaminato la richiesta durante sedute plenarie a porte chiuse, svoltesi domenica 25 ottobre, dando il via libera all’operazione.
L’annuncio non specifica il numero dei militari coinvolti, la durata della missione né la data effettiva del loro ingresso in territorio nigerino. La decisione riguarda dunque l’autorizzazione al dispiegamento, mentre restano da chiarire le modalità operative e le aree in cui le unità saranno impiegate.
Un passaggio significativo nella politica di difesa algerina
L’eventuale invio di truppe terrestri in Niger assumerebbe un rilievo particolare nella storia militare recente dell’Algeria. Secondo le ricostruzioni pubblicate da Reuters e Associated Press, si tratterebbe del primo dispiegamento di questo tipo all’estero dal 1973, quando Algeri partecipò con proprie forze al conflitto arabo-israeliano a sostegno dell’Egitto.
La politica di difesa algerina ha a lungo privilegiato la protezione del territorio nazionale e il controllo delle frontiere, evitando un coinvolgimento diretto e prolungato nelle operazioni militari nei Paesi vicini. Il deterioramento della sicurezza nel Sahel e la necessità di tutelare interessi economici oltreconfine stanno tuttavia rendendo sempre più importante il coordinamento con gli Stati confinanti.
Il Niger occupa una posizione centrale in questo quadro. Condivide con l’Algeria un lungo confine sahariano e si trova lungo direttrici di collegamento rilevanti per gli scambi commerciali, le attività energetiche e la sicurezza regionale.
La scelta di intervenire su richiesta delle autorità di Niamey consente ad Algeri di presentare la missione come un’iniziativa di cooperazione bilaterale, anziché come un’operazione militare unilaterale. La sua portata concreta dipenderà comunque dai compiti assegnati al contingente e dalle condizioni concordate tra i due governi.
Il nodo Sonatrach e gli investimenti petroliferi in Niger
La motivazione economica indicata dalla presidenza algerina richiama direttamente la presenza del gruppo energetico statale Sonatrach in Niger.
La società opera nel Paese attraverso la controllata SIPEX, impegnata nello sviluppo del progetto petrolifero di Kafra, nel nord del territorio nigerino. Si tratta di un’area strategica per le prospettive di cooperazione energetica tra Algeri e Niamey, ma anche esposta alle difficoltà logistiche e di sicurezza caratteristiche delle regioni sahariane.
Nel corso del 2026 sono stati annunciati nuovi sviluppi delle attività esplorative collegate al progetto. La tutela del personale, degli impianti e dei collegamenti necessari alle operazioni rappresenta quindi un interesse concreto per la compagnia algerina e per le autorità dei due Paesi.
Le comunicazioni ufficiali disponibili, tuttavia, non indicano espressamente quali siti saranno affidati alla protezione delle unità militari. Non è quindi possibile affermare che il contingente sarà destinato esclusivamente agli impianti di Sonatrach o al progetto di Kafra.
La distinzione è importante: la presidenza ha parlato in termini generali di interessi energetici ed economici condivisi, una formulazione che potrebbe comprendere più infrastrutture e attività, ma il cui perimetro operativo non è ancora stato precisato.
Sullo sfondo il gasdotto transahariano
La cooperazione energetica tra Algeria e Niger riguarda anche il progetto del gasdotto transahariano, concepito per collegare le risorse di gas naturale della Nigeria alla rete algerina attraverso il territorio nigerino.
L’infrastruttura, discussa da anni dai Paesi interessati, punta a creare una nuova direttrice di trasporto del gas dall’Africa subsahariana verso il Mediterraneo e, potenzialmente, verso i mercati europei. Per l’Algeria rappresenta un progetto di rilievo sia sul piano industriale sia nella prospettiva di rafforzare il proprio ruolo nei collegamenti energetici tra Africa ed Europa.
La realizzazione del gasdotto richiede però condizioni di sicurezza e stabilità lungo un tracciato che attraverserebbe aree caratterizzate da notevoli difficoltà infrastrutturali e da rischi legati alla presenza di gruppi armati.
È in questo contesto che la decisione di Algeri assume anche una dimensione strategica. Non risulta tuttavia confermato che la missione militare annunciata il 26 ottobre abbia come obiettivo specifico la protezione del futuro gasdotto. Il progetto costituisce un elemento di contesto, non una destinazione operativa accertata del contingente.
Per i Paesi europei, Italia compresa, il dossier resta di interesse in relazione alla diversificazione delle rotte di approvvigionamento energetico. I tempi e le condizioni di un’eventuale piena operatività dell’infrastruttura rimangono però legati a decisioni industriali, investimenti e sviluppi sul terreno.
Sicurezza nel Sahel e cooperazione con Niamey
La decisione arriva in una fase di rafforzamento dei rapporti tra Algeria e Niger, dopo un periodo segnato da tensioni diplomatiche e da profonde trasformazioni degli equilibri regionali.
Il Niger, governato dalle autorità militari emerse dal colpo di Stato del 2023, ha ridefinito negli ultimi anni una parte delle proprie relazioni di sicurezza con i partner stranieri. Parallelamente, la regione del Sahel continua a confrontarsi con l’attività di organizzazioni armate, il traffico transfrontaliero e la difficoltà di garantire la protezione delle infrastrutture strategiche.
Per Algeri, la stabilità del Niger riguarda quindi sia la sicurezza delle proprie frontiere meridionali sia la continuità dei progetti economici comuni. Il rafforzamento della cooperazione militare può rispondere a entrambe le esigenze, pur introducendo nuove responsabilità operative per le forze armate algerine.
Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, tra le possibili aree di interesse per la missione figura anche Madama, nel nord del Niger, in prossimità del confine con la Libia. Non è stata però annunciata ufficialmente una destinazione definitiva delle unità algerine, e l’indicazione deve essere considerata ancora da confermare.
Attesa per i dettagli della missione
Il via libera politico e parlamentare apre ora una fase nella quale saranno decisivi i dettagli attuativi. Restano da conoscere la consistenza del contingente, la catena di comando, le regole d’impiego e l’eventuale presenza di strutture di coordinamento con le forze nigerine.
Sul piano economico, sarà altrettanto importante chiarire quali investimenti e infrastrutture rientreranno nel dispositivo di protezione e se la missione accompagnerà nuovi accordi tra le imprese energetiche dei due Paesi.
Per il momento, il dato centrale è la scelta di Algeri di autorizzare un intervento militare oltreconfine su richiesta del Niger, motivandolo con la difesa di interessi condivisi. Una decisione che lega in modo sempre più esplicito la politica di sicurezza algerina alla tutela della cooperazione economica ed energetica nel Sahel.