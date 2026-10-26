Comunicato Stampa 1887/2026 Domani Zecchinato a Venezia per la presentazione del progetto formativo “Campus Safe” di Prefettura e Iuav

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Domani Zecchinato a Venezia per la presentazione del progetto formativo "Campus Safe" di Prefettura e Iuav
REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
Domani Zecchinato a Venezia per la presentazione del progetto formativo "Campus Safe" di Prefettura e Iuav
(AVN) – Venezia, 26 ottobre 2026
Domani, martedì 27 ottobre, l'assessore regionale al Governo del territorio, Marco Zecchinato, sarà a Venezia, su delega del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, per la presentazione di "Campus Safe", il progetto formativo promosso da Prefettura di Venezia e Università Iuav di Venezia e dedicato ai temi della sicurezza urbana e della progettazione degli spazi della città.
"Sicurezza urbana e governo del territorio sono temi strettamente legati: il modo in cui si progettano e si vivono gli spazi della città incide direttamente sulla sicurezza di chi li abita. Campus Safe mette in dialogo università e istituzioni per costruire competenze e strumenti condivisi, e la Regione guarda con attenzione a chi investe in questa direzione" dichiara Zecchinato.
L'incontro si terrà alle ore 10 nella sede Iuav dei Tolentini.
La stampa è invitata.
Comunicato (GOVERNO DEL TERRITORIO)
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