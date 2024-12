Anno record per il Museo archeologico nazionale di Taranto. Il 2025 parte con l’apertura straordinaria del 1° gennaio

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 2024 da record per il Museo archeologico nazionale di Taranto

il 1° gennaio apertura straordinaria per iniziare bene il 2025

Il 2024 è al momento l’anno dei record per il Museo archeologico nazionale di Taranto.

Il Ministero della Cultura nel 2024 ha infatti destinato alla prestigiosa istituzione culturale tarantina nuovi archeologi,

architetti e una nuova restauratrice. Grazie all’innesto di nuovo personale e ad una ampliata offerta espositiva, il

MArTA registra anche un primato nelle presenze, sfiorando quota 93mila visitatori.

Dopo un 2024 pieno di eventi e grande successo di pubblico, il Museo archeologico nazionale di Taranto si prepara

dunque a un 2025 pieno di grandi novità.

Al momento nessuna anticipazione, ma lo staff del MArTA diretto da Stella Falzone, l’archeologa che da un anno

dirige il museo tarantino, è al lavoro da tempo sul fronte scientifico ma anche su quello del rilancio dell’intera

collezione e di ampliamento dell’offerta espositiva.

Si parte proprio con il primo giorno dell’anno.

Mercoledì 1° gennaio, infatti, il museo tarantino sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle

20.00.

Si tratta del contributo del Museo MArTA al progetto di rinascita di tutto il territorio pugliese e tarantino in

particolare, – afferma la direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, Stella Falzone – ma anche di un

segnale benaugurante rispetto all’offerta culturale che saremo in grado di proporre con sempre maggiore

interazione con il mondo scientifico e accademico, le scuole e, come accade ormai da circa un anno, con tutti i

territori di provenienza dei reperti che fanno parte delle nostre collezioni.

Le esposizioni temporanee in corso confermano quanto detto dalla direttrice.

Non a caso al pian terreno e al primo piano del MArTA nuovi contributi alla lettura storico-archeologica del territorio

rendono ancora più interessante l’esperienza della visita.

L’idea è quella di fornire sempre nuovi spunti di conoscenza, meraviglia e fruizione – afferma la direttrice Stella

Falzone.

In questo solco si inserisce la Temporary Art nell’area di ingresso, ma anche l’importante ritorno a Taranto (a cento

anni dalla sua scoperta ad opera di Luigi Viola – ndr) della tavola bronzea originale della Lex Municipii Tarentini. Un

ritorno, seppur temporaneo poiché in prestito dal Museo archeologico nazionale di Napoli, della lastra superstite

dello Statuto Municipale, databile al I sec. a.C., voluto dallo stesso MArTA e dal Dipartimento di Ricerca e

Innovazione Umanistica e al Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La tavola bronzea sarà esposta al primo piano del MArTA fino al 28 febbraio 2025.

Temporanea è anche l’esposizione nell’area mostre del Museo di Taranto del tesoretto monetale di Nociglia,

rinvenuto proprio nel comune salentino, sotto un cumulo di pietre poste in un vigneto, nel gennaio del 1937.