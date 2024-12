(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 SICUREZZA. DE CORATO (FDI): BENE GOVERNO MELONI PER OPERAZIONI ALTO IMPATTO IN ITALIA, A MILANO GIUNTA NON ALL’ALTEZZA

“Esprimo soddisfazione per le operazioni straordinarie ‘ad alto impatto’ condotte, sotto l’impulso del Viminale, in Italia dal 2023 ad oggi. In particolare, sono state 141 quelle condotte presso la stazione di Milano Centrale. Proprio in queste ore è in corso un’altra operazione di presidio e controllo del territorio dalle Forze dell’Ordine nei pressi della stazione milanese. Queste sono ennesime conferme e dimostrazioni che il Governo Meloni, con il progetto ‘Stazioni Sicure’, ha a cuore il tema della sicurezza nel nostro Paese: malgrado gli sforzi dell’esecutivo, purtroppo a Milano la Giunta Sala continua a non presidiare il territorio come dovrebbe. Occorre infatti che Sindaco e Giunta, non all’altezza del loro ruolo, inizino a schierare, come promesso a Piantedosi da Sala, i vigili di quartiere perché la città, dalle zone centrali a quelle periferiche, è in balia di troppi malviventi e delinquenti”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

