(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 INCENERITORE SANTA PALOMBA, M5S E PP PRESENTANO MOZIONE IN REGIONE LAZIO:

“ISTITUIRE L’AREA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE”

Roma, 20 dicembre – “Chiediamo che il Presidente della Regione Lazio Rocca e l’Assessore ai Rifiuti Ghera prendano finalmente posizione in merito alla realizzazione dell’inceneritore di Santa Palomba. L’indagine di Report ha confermato le incongruenze che denunciamo da oltre due anni e finalmente è stata aperta un’inchiesta presso la Commissione parlamentare Ecomafie.

È il momento del coraggio per la Regione Lazio; i poteri commissariali di Gualtieri non sono un ostacolo insormontabile. Il Presidente Rocca potrebbe bloccare l’iter di realizzazione dell’impianto: può accogliere la delibera del Consiglio comunale di Albano Laziale di dicembre 2023 che richiede, come previsto dalla legge regionale n. 13 del 2019, l’istituzione di un’area a elevato rischio di crisi ambientale sul sito della discarica di Roncigliano; oppure istituire un’Area di Salvaguardia ambientale dall’inquinamento circostante attorno al campo pozzi Laurentino.

Chiediamo inoltre al Presidente di interloquire con il governo nazionale affinché vengano rivisti i poteri in materia di rifiuti del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo, non soltanto perché l’inceneritore entrerebbe in funzione a Giubileo concluso, ma soprattutto perché costringerebbe l’intera regione a bruciare 600mila tonnellate di rifiuti l’anno per 33 anni, una vera e propria condanna per il territorio, l’ambiente e la salute dei nostri concittadini”.

Così in una nota il capogruppo M5S Lazio Adriano Zuccalà, il consigliere M5S Valerio Novelli e la capogruppo del Polo Progressista Alessandra Zeppieri.