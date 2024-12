COMUNICATO STAMPA – PALERMO, ARRESTATI DUE UOMINI PER SPACCIO DI DROGA

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 20 dicembre 2024

PALERMO, ARRESTATI DUE UOMINI PER SPACCIO DI DROGA

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito del controllo del territorio

finalizzato alla prevenzione e repressione della produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze

stupefacenti, in due diverse attività, hanno arrestato due palermitani già noti alle forze dell’ordine

per spaccio di droga.

I militari del Nucleo Operativo Piazza Verdi unitamente ad unità specializzate del Nucleo Cinofili

di Palermo Villagrazia, hanno effettuato una perquisizione a casa di un 30enne del quartiere

Bonagia, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’attività certosina dei Carabinieri, grazie anche al fiuto infallibile del pastore tedesco Ron, ha

permesso di rinvenire nella disponibilità dell’indagato, ed abilmente occultata all’interno di uno

scaffale metallico in cima alle scale della palazzina in uso all’uomo, tre panetti di hashish di circa

270 grammi, la somma di 3900 euro provento verosimilmente dell’attività di spaccio, materiale per

il confezionamento ed una pistola lancia razzi modificata detenuta senza titolo.

I militari della Stazione di San Filippo Neri, in altra attività, hanno arrestato un 20enne che a bordo

di una bicicletta elettrica, in via Rocky Marciano, è stato notato durante la cessione di un involucro

ad un acquirente.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’indagato è stato trovato in possesso di un paio di

dosi di cocaina, nascoste all’interno di un telecomando cavo attaccato al porta chiavi della bici e

della somma di euro 190 in banconote di piccolo taglio, frutto verosimilmente dell’attività di

spaccio.

L’acquirente anch’egli sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una dose

di cocaina e per tale motivo, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.

Il Giudice presso il Tribunale di Palermo, per entrambi gli indagati ha convalidato gli arresti

disponendo per il 30enne la custodia cautelare in carcere e per il 20enne l’obbligo di presentazione

alla polizia giudiziaria.

La sostanza stupefacente sequestrata in entrambe le attività dei reparti dell’Arma, è stata inviata al

Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, per

le analisi qualitative e quantitative.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.