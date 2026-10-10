Università di Camerino – “Premiati oggi i vincitori dell’edizione 2026 di Start Cup Marche

*PREMIATI OGGI I VINCITORI DELL'EDIZIONE 2026 DI START CUP MARCHE*

*Camerino, 9 ottobre 2026* – 8 progetti finalisti, 3 vincitori, 4 menzioni

speciali, 4 Atenei in sinergia, 3 sponsor sostenitori: questi i numeri

dell'edizione 2026 di Start Cup Marche, la Business Plan competition

riservata a studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori che abbiano

brillanti idee imprenditoriali a contenuto innovativo, in qualsiasi settore

economico, ed aspirino a costituire un'impresa, anche di tipo spin-off

universitario. Anche per questa edizione Start Cup Marche è promossa e

organizzata da tutte e quattro le Università della Regione Marche,

Università di Camerino, Università Politecnica delle Marche, Università di

Macerata e Università di Urbino, dando così modo ai giovani studenti e

laureati di intraprendere un auspicato percorso di autoimprenditorialità,

che porterà benefici sia per il loro futuro lavorativo e professionale, sia

per il territorio.

Start Cup Marche è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Studio

Rubino&Partners, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Macerata e Camerino.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il progetto "DYN4MICA" che utilizza

intelligenza artificiale, simulazioni molecolari e strumenti di

bioinformatica per accelerare la ricerca farmaceutica con l'obiettivo di

favorire lo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche e individuare nuove

applicazioni per farmaci già esistenti. Secondo classificato il progetto

"Novosap", che sviluppa una tecnologia innovativa per recuperare e

riutilizzare i polimeri superassorbenti contenuti in prodotti igienici,

come pannolini e assorbenti, con l'obiettivo di trasformare materiali

difficili da riciclare in nuove risorse, riducendo i rifiuti e favorendo

modelli produttivi più sostenibili. Terzo classificato il progetto "Amarea

Cosmetics", che recupera e valorizza gli scarti agricoli del territorio

marchigiano, trasformandoli in ingredienti attivi per prodotti dedicati

alla cura della pelle. I progetti classificati al primo ed al terzo posto

sono stati proposti da team dell'Università Politecnica delle Marche,

mentre il progetto che ha ottenuto il secondo premio è proposto da un team

dell'Università di Camerino.

Anche per l'edizione 2026 sono state assegnate diverse menzioni speciali:

la menzione speciale 'Green and Blue' per il miglior progetto di impresa in

grado di integrare innovazione, tecnologia, protezione e valorizzazione

delle risorse naturali è stata assegnata al progetto "AgroKER"; quella

'Social Innovation' per il miglior progetto di innovazione sociale è andata

a "AdHeraCare", mentre il progetto "AgroKER" si è aggiudicato la menzione

speciale 'Imprenditoria Femminile' per il miglior progetto con un team a

maggioranza femminile. Al progetto "Novosap" è andata la menzione speciale

"Intellectual property" assegnata da Rubino&Partners.

"È una grande soddisfazione premiare oggi – ha sottolineato il Rettore

UNICAM, prof. Graziano Leoni – i vincitori di questa nuova edizione di

Start Cup Marche. L'Università di Camerino crede nel talento e nelle idee

di studentesse, studenti, laureate, laureati, ricercatrici e ricercatori e

si impegna a sostenerli nei percorsi di autoimprenditorialità, favorendo

nuove opportunità di occupazione giovanile e valorizzando la creatività e

l'innovazione. Da alcune di queste idee sono già nate imprese di successo,

capaci di generare ricadute positive sul territorio: auspico che anche i

progetti premiati oggi possano intraprendere questo percorso. Un risultato

che si rafforza grazie alla sinergia con gli altri Atenei marchigiani e

alla consolidata collaborazione con i sostenitori dell'iniziativa, ai quali

va il nostro ringraziamento".

I lavori sono stati aperti dai saluti del Rettore Unicam Graziano Leoni e

del Delegato Unicam ai rapporti con le imprese e Direttore della Start Cup

Marche Andrea Polini; presenti anche la delegata del Rettore Unicam a

Spin-off, brevetti e proprietà intellettuale Serena Gabrielli, i

rappresentanti degli enti promotori Deborah Pacetti dell'Università

Politecnica delle Marche, Annalisa Sentuti dell'Università di Urbino, Laura

Marchegiani dell'Università di Macerata, Claudio Chiti di Intesa Sanpaolo,

Lidia Lebboroni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Macerata e Camerino, Noemi Sgammotta dello Studio

Rubino&Partners – IP Consulting.

Sono seguiti poi gli interventi della dott.ssa Elisa Zambito Marsala,

Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa

Sanpaolo, e del dott. Alfonso Nardi di Invitalia. E' stata poi la volta

della presentazione dei progetti da parte di tutti i finalisti.

La cerimonia di premiazione dei tre progetti vincitori, ai quali sono stati

assegnati i tre premi da 6.000, 4.500 e 3.000 euro, tutti sotto forma di

contributo per l'innovazione da utilizzare esclusivamente per la

realizzazione del progetto presentato, si è svolta nella mattinata di oggi

in Ateneo presso la Sala Convegni della Scuola di Studi Superiori "C.

Urbani".

La Start Cup Marche è l'unica della nostra Regione ad essere accreditata

dal Premio Nazionale dell'Innovazione, promosso dall'Associazione PNI-Cube,

l'associazione che riunisce gli incubatori e le business plan competition

accademiche italiane. Le tre idee progettuali vincitrici entreranno dunque

in competizione con i vincitori delle Start Cup di altri atenei italiani,

partecipando di diritto all'edizione 2026 del Premio Nazionale

dell'Innovazione, che si terrà a Bari il 3 e 4 dicembre.

Intesa Sanpaolo sostiene Start Cup Marche nel quadro di una consolidata

collaborazione con università, acceleratori, centri di ricerca e imprese,

contribuendo a rafforzare un ecosistema dell'innovazione che nella regione

si distingue per dinamismo e capacità di sviluppo. L'iniziativa rappresenta

inoltre un'importante occasione per promuovere tra i giovani e i

ricercatori non solo competenze tecnologiche e progettuali, ma anche quelle

soft skill e capacità imprenditoriali sempre più decisive per affrontare le

trasformazioni del mercato del lavoro, favorire la nascita di nuove imprese

e sostenere la competitività del Paese. L'impegno del Gruppo a favore della

nuova imprenditorialità si realizza attraverso un'offerta dedicata alle

startup innovative, facilitandone l'accesso a investitori, aziende e

competenze specialistiche grazie al supporto degli Specialisti Innovazione,

di Intesa Sanpaolo Innovation Center e di programmi di accelerazione e

sviluppo sui mercati internazionali. Un impegno che ha già portato oltre un

terzo delle startup italiane e circa la metà delle PMI innovative a

scegliere le opportunità e i servizi messi a disposizione dal Gruppo.

Area Comunicazione e Public Engagement