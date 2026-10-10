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Politica Interna

Maltempo, Iacono (PD): “Basta eufemismi, la crisi climatica è qui. Servono leggi speciali e risorse strutturali, non elemosine post-emergenza

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - "La furia del clima non è più un'ipotesi accademica o un allarme per il futuro. Oggi ha il volto sfigurato di Marsala e Petrosino". Con queste parole la deputata nazionale del Partito Democratico, Giovanna Iacono, interviene con durezza a seguito della devastazione che ha colpito il litorale e le comunità del trapanese, perché "quello a cui abbiamo assistito è il risultato diretto di un Mediterraneo surriscaldato, che accumula un'energia spaventosa e la scarica violentemente sulle nostre coste. La crisi climatica non bussa più alla porta: è dentro le nostre case, rovescia le auto, sradica i tetti e mette a repentaglio la vita delle persone".
"Da parlamentare della Repubblica – sottolinea – sento tutta la rabbia e l'urgenza di una politica che continua a cincischiare. Mentre i territori volano via, il governo Meloni ignora la transizione ecologica come se fosse un lusso da rimandare o, peggio, una voce di costo da tagliare. È una cecità criminale".
Per la dem" servono leggi speciali per la messa in sicurezza del territorio, una vera legge sul consumo di suolo e fondi strutturali per la resilienza urbana, non marchette elettorali o elemosine post-emergenza. Il Partito Democratico farà le barricate in Parlamento: la transizione ecologica o è la priorità assoluta dell'agenda di governo, o non ci sarà più un futuro da difendere".
"Esprimo la mia vicinanza alla comunità trapanese. Dalle istituzioni deve arrivare una risposta immediata e concreta, ma soprattutto il coraggio di cambiare rotta, una volta per tutte", conclude Iacono.

(AGENPARL)
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