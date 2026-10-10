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Toscana

Stamani alla Biblioteca San Giorgio scoperta una targa commemorativa delle vittime dell’Arandora Star, quattro erano pistoiesi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - L'obiettivo della commemorazione di stamani è di non dimenticare una delle pagine più dolorose e a lungo dimenticate della storia dell'emigrazione italiana, che coinvolse anche quattro cittadini pistoiesi: Carlo Biagiotti, Nello Biagiotti, Oraldo Chiappelli e Quinto Santini.

All'iniziativa hanno partecipato il sindaco Giovanni Capecchi, il prefetto Angelo Gallo Carrabba e Raffaello Gonnella, nipote di (nipote di Quinto Santini e rappresentante della comunità italiana a Glasgow).

«Ricordare significa restituire dignità alle persone e alle loro storie, rendendo giustizia a chi rischia di essere dimenticato – ha sottolineato stamani il sindaco Giovanni Capecchi partecipando alla commemorazione -. La tragedia dell'Arandora Star è una pagina dolorosa della Seconda guerra mondiale, nella quale persero la vita anche quattro cittadini pistoiesi. Con questa targa vogliamo colmare un vuoto nella memoria della nostra città e restituire a queste persone il posto che meritano nella nostra storia. Un gesto che assume un significato ancora più forte per una comunità come Pistoia, impegnata a promuovere i valori della pace: perché conoscere e ricordare le tragedie del passato è fondamentale per costruire un futuro di pace e consapevolezza».

La Giornata nazionale in memoria delle vittime italiane del naufragio dell'Arandora Star, è stata istituita dalla legge del 16 luglio 2026 n. 132.

Nella foto da sinistra il sindaco Giovanni Capecchi, il prefetto Angelo Gallo Carrabba e Raffaello Gonnella.

(AGENPARL)
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