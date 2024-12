(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

I MERCATINI DI AZZANO. PRIMA EDIZIONE

Successo per la prima edizione de “I mercatini di Azzano”, una due giorni dedicata al

Natale in uno dei borghi del territorio spoletino interessati dai recenti lavori di

rigenerazione urbana.

L’iniziativa, inserita nella rassegna “Accade a Natale a Spoleto” realizzata dal

Comune in collaborazione con le associazioni e le istituzioni locali, ha visto il supporto di

circa 40 tra collaboratori, sostenitori e membri della Pro Loco di Azzano.

Circa 4.000 persone nei weekend del 14 e 15 dicembre scorsi hanno potuto apprezzare

le bellezze del borgo tornato al suo splendore tra 50 stand di hobbisti con idee regalo e

artigianato locale, prodotti tipici ed enogastronomici, giochi e giostre per bambine e

bambini, una casetta di Babbo Natale dove poter scrivere e consegnare letterine e

musica.

Al taglio del nastro di sabato 14 dicembre insieme agli organizzatori erano presenti il

Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, l’Assessore Giovanni Maria Angelini Paroli, il

consigliere Federico Cesaretti, l’architetto del Comune di Spoleto Sara Spitella e la

Dirigente scolastica Norma Proietti.

Due i concerti che l’organizzazione ha programmato per allietare le due giornate di

eventi, “Note di Natale” e “Musica in piazza”, uno con il tenore Emanuele Fagotti e la

pianista Alessia Cecchetti e l’altro con Maria Silvestri alla voce e Federico

Sebastiani Ferri alla chitarra.

“Vorrei esprimere il mio più sincero ringraziamento agli organizzatori di questa iniziativa

– ha dichiarato il Sindaco Andrea Sisti – per la dedizione e la passione dimostrate.

Organizzare un evento di tale portata richiede un enorme lavoro di squadra ed il risultato

è stato un’atmosfera accogliente e festosa che ha saputo esaltare il valore di Azzano. La

partecipazione attiva della comunità è stata la chiave del successo. Le attività proposte

hanno saputo coinvolgere persone di tutte le età, creando momenti di condivisione e

gioia. Spero che questo sia solo l’inizio di una lunga serie di eventi, manifestazioni e

collaborazioni che continueranno ad arricchire e valorizzare un borgo che sta

riprendendo vita in modo straordinario”.

Spoleto, mercoledì 18 dicembre 2024