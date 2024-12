Conferenza stampa – “A Majon”, la Val di Fassa sostiene l’economia locale con Benny e Cipay

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA | 18 DICEMBRE 2024

“A Majon”, la Val di Fassa sostiene l’economia locale con Benny e CipayComun General di Fascia, Apt e Confcommercio Trentino presentano l’innovativa iniziativa territoriale

TRENTO. Si terrà lunedì 23 dicembre 2024 alle 11.30 presso la sala Consigliare del Comun General de Fascia, a Pozza di Fassa, la conferenza stampa di presentazione del progetto “A Majon”, un’iniziativa territoriale innovativa nata grazie alla preziosa collaborazione tra Comun General de Fascia, ApT Val di Fassa e Confcommercio Trentino pensato e promosso dall’Assessorato al Commercio del CGF per dare nuova linfa all’economia locale, rafforzare il commercio di prossimità e valorizzare le imprese della valle.

Durante la conferenza stampa, alla quale partecipano Riccardo Donei, Conseier de Procura, Enrico Faes, presidente di Benny e Davide Baio, fondatore e amministratore di Cipay, verrà presentato Benny/Cipay, un servizio digitale all’avanguardia sviluppato da Confcommercio Trentino. Questa piattaforma consente alle aziende di semplificare l’accesso e l’utilizzo del welfare aziendale attraverso un’app mobile, favorendo l’integrazione e l’accesso a buoni spesa utilizzabili esclusivamente in Val di Fassa, presso i negozi e le attività locali aderenti al progetto.

Sarà un’occasione unica per comprendere come questa iniziativa possa portare benefici concreti e tangibili alle imprese e alla comunità, creando un circolo virtuoso che sostenga l’economia locale e favorisca lo sviluppo delle attività del nostro territorio.