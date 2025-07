(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

CINEMA, ALOISIO (M5S): DA GIORGIA MELONI PAROLE PERICOLOSE SU TAX CREDIT

Roma, 5 lug. – “La dichiarazione pubblicata quest’oggi sui social da Giorgia Meloni sul presunto spreco di fondi pubblici al cinema rischia di distogliere l’attenzione dal vero cuore del problema: la cattiva gestione e, in casi limiti, meccanismi di selezione discutibili che ancora oggi caratterizzano il sistema di distribuzione delle risorse nel settore audiovisivo. Il tax credit è uno strumento vitale per migliaia di lavoratori e imprese del cinema e dell’audiovisivo, e non può essere demonizzato come una misura da abbattere ad ogni costo. Dunque, prendere come esempio casi isolati e puntare il dito contro una dotazione vitale per il settore è pericoloso e rischia di minare decine di migliaia di posti di lavoro. Se vogliamo davvero tutelare il cinema italiano, non dobbiamo distruggere uno strumento di sostegno fondamentale, ma riformare i meccanismi di selezione e di controllo: il vero problema non è il tax credit, ma un sistema che ha bisogno di essere riformato alla radice. La verità è che il ministero della cultura continua ad essere diretto da dilettanti allo sbaraglio che non riescono a risolvere le vere criticità di un settore che, storicamente, ha reso il nostro Paese un punto di riferimento in tutto il mondo”.

Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

