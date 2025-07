(ARC) Eventi: Scoccimarro, film Albatross tributo doveroso ad Almerigo Grilz

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 L’assessore assister? questa sera alla proiezione nel cinema

Ambasciatori di Trieste

Trieste, 5 lug – “Il nuovo film su Almerigo Grilz ? un

doveroso tributo in memoria di un grande personaggio del

giornalismo triestino e promettente leader nazionale in campo

politico, morto in Mozambico nel 1987 durante un reportage di

guerra. Il Fronte della giovent?, di cui fu un importantissimo

esponente, ? stato fucina nel tempo di molti giovani che hanno

tratto ispirazione dai valori di lealt? in cui credeva”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio

Scoccimarro, che questa sera assister? alla prima del film

“Albatross” in proiezione al cinema Ambasciatori di Trieste.

Diretto da Giulio Base, racconta la storia di Almerigo Grilz e

dell’agenzia freelance “Albatross”, da lui fondata insieme a Gian

Micalessin e Fausto Biloslavo per documentare i conflitti

dimenticati in Medio Oriente, Asia e Africa.

“Questo film offre insegnamenti molto importanti per i giovani e

si pone come un monito nei confronti dei cosiddetti ‘odiatori

seriali’ – ? il pensiero dell’assessore – . Su tutti quello che

un avversario non ? un nemico da disprezzare, ma una persona da

rispettare che pu? diventare anche un amico”.

