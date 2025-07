(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL.FOTO) MILANO, SPARISCE MURALE PAPA LEONE XIV, DE CORATO: «OPERE

VANDALIZZATE, IL COMUNE TACE»!*

*A sinistra il murale prima e dopo essere stato vandalizzato più volte

negli ultimi mesi, realizzato dall’Artista Palombo per Liliana Segre e Sami

Modiano. *

*A destra il murales al quartiere Corvetto di Milano per Ramy mai

vandalizzato o toccato*

Milano, 05 Luglio 2025 – «Leggo che è svanito il murale dedicato a Papa

Leone XIV che era situato davanti l’ingresso della Chiesa di Santa Maria

presso San Satiro a Milano. Vorrei ricordare, inoltre, che dall’autunno

alla primavera scorsa, più volte era già stato vandalizzato anche il murale

dell’artista Palombo dove erano raffigurati Liliana Segre e Sami Modiano,

tra gli ultimi testimoni in vita sopravvissuti all’Olocausto. Come mai sono

prese d’assalto figure storiche e importanti come appunto Liliana Segre,

Sami Modiano e Papa Leone XIV? Spero che vengano rintracciati al più presto

gli autori di questi atti vandalici. In città, in particolare nel quartiere

Corvetto, ci sono diverse scritte o immagini che ritraggono il giovane Ramy

e per settimane nessuno le ha mai toccate o vandalizzate. Devo, purtroppo,

sottolineare ancora una volta che la nostra città non ha il giusto rispetto

per tali importanti Autorità e il Comune non condanna mai questi vili gesti

oltre a non dire mai una parola».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.