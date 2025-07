COMUNICATO STAMPA – Piffer: «Turismo e commercio, risorsa per tutto il Trentino» ***

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 COMUNICATO STAMPA | 5 LUGLIO 2025

Piffer: «Turismo e commercio, risorsa per tutto il Trentino»

«Sbagliato contrapporre i settori economici: lo sviluppo del territorio dev’essere integrato e orientato alle vocazioni economiche»

TRENTO. La presentazione del DEFP e dell’assestamento di bilancio della Giunta provinciale di Trento offre l’opportunità al presidente dell’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino, Massimo Piffer, in primis di sottolineare positivamente l’impegno della Provincia in merito al Bando Qualità Trentino, prorogato nelle scadenze, ma anche di ribadire che lo sviluppo economico del Trentino non dev’essere inquadrato in una contrapposizione tra settori, industria, artigianato, commercio, turismo, terziario eccetera, ma va considerato in modo integrato, valorizzando il grande apporto che commercio e turismo offrono alle città e alle valli, non solo in termini economici diretti ma anche come garanzia contro lo spopolamento e l’abbandono.