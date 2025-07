ATLETICA, TRICOLORI JUNIORES E PROMESSE: NESSENZIA È D’ARGENTO E VOLA AGLI EUROPEI UNDER 23 | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

Sat 05 July 2025 COMUNICATO STAMPA

TRICOLORI JUNIORES E PROMESSE:

NESSENZIA È D’ARGENTO E VOLA AGLI

EUROPEI UNDER 23

L’ostacolista è seconda a Grosseto nei 100 ostacoli, corre in 13”50 e

conquista il lasciapassare continentale. Adetoro quarta nel lungo juniores.

Tutte e cinque le atlete del Gs La Piave 2000 in gara a livello individuale nella

rassegna tricolore centrano un piazzamento tra le prime dieci

Borgo Valbelluna (Belluno), 5 luglio 2025 – Tutto in una manciata di secondi passati a

danzare tra gli ostacoli: l’argento tricolore, il record personale e il lasciapassare per gli

Europei under 23 di Bergen.

Elena Nessenzia è giunta seconda nei 100 ostacoli ai Campionati Italiani

Promesse. Nel pomeriggio, a Grosseto, la 22enne del Gs La Piave 2000 ha corso in

13”50, limando un centesimo al record personale stabilito l’anno scorso nella rassegna

tricolore di Rieti.

Lo scorso inverno l’allieva del tecnico Adriano Benedetti aveva vestito la prima maglia

tricolore della carriera, primeggiando ad Ancona nei 60 ostacoli indoor. Ora la splendida

conferma: dopo una batteria mattutina non particolarmente brillante (13”96, ultimo

tempo utile per l’ingresso in finale), Nessenzia si è letteralmente scatenata nella gara

per le medaglie.

Scattata benissimo dai blocchi, è rimasta davanti a tutte sino all’ottavo ostacolo, poi è

stata ripresa e superata da Celeste Polzonetti, grande favorita della gara, ma ha

conquistato un argento che brilla davvero come l’oro e le permetterà di vestire la prima

maglia azzurra della carriera in occasione degli Europei di categoria che si svolgeranno

a Bergen, in Norvegia, dal 17 al 20 luglio.

Per il Gs La Piave è stata una trasferta tricolore da incorniciare. Nel bilancio anche gli

ottimi piazzamenti di quattro juniores: il quarto posto di Rofiat Adetoro nel lungo

(5.76, ad appena quattro centimetri dal bronzo), il sesto di Angelica Balest nell’alto

(1.68), l’ottavo di Giorgia Zambon nei 100 ostacoli (14”96 dopo un 14”60 in

semifinale) e il doppio nono posto di Caterina Pison, prima delle escluse dalla finale,

con un pizzico di rammarico, sia nei 100 (12”19) che nei 200 (24”86).

Poi, in chiusura di giornata, anche la bella prova della staffetta 4×100 che, schierando

Rofiat Adetoro, Caterina Pison, Nora Cavacece e Giorgia Zambon, è giunta

quarta in batteria e tredicesima nella classifica generale in 49”09, record bellunese di

categoria. Applausi.

Nella foto in allegato: Elena Nessenzia a Grosseto con la medaglia tricolore.

GS LA PIAVE 2000

Mauro Ferraro

