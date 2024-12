Aun 18 dic. 024 (Pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 *Presidente Proietti, “Avremo come stella polare quella della collegialità.

Rappresentate le grandi comunità politiche che hanno collaborato per

ottenere questo risultato elettorale”*

(Aun)– Perugia, 18 dic. 024 – La presidente della Regione Umbria,

Stefania Proietti, ha nominato gli Assessori della nuova Giunta regionale.

Faranno parte dell’esecutivo di Palazzo Donini, insieme alla presidente

Proietti, Tommaso Bori che è anche vice-presidente, Simona Meloni,

Francesco De Rebotti, Thomas De Luca e Fabio Barcaioli

“Ad un mese esatto dal giorno delle elezioni e a 12 giorni dal mio

insediamento, ho nominato gli Assessori della Giunta Regionale – ha

dichiarato la presidente Proietti -. Una Giunta formata da persone molto

capaci e competenti che rappresentano le grandi comunità politiche che

hanno collaborato tra loro per ottenere questo risultato elettorale e che

ora si accingono a lavorare insieme per un’azione amministrativa che avrà

come stella polare quella della collegialità, in stretta sinergia con tutti

gli uffici regionali”.

“Vogliamo essere audaci, veloci e coraggiosi – ha proseguito la

presidente Proietti – soprattutto nel campo della sanità, delega che in

questo momento manterrò personalmente, affinché la catena amministrativa

sia la più corta possibile. L’unica tensione che c’è stata, è stata quella

morale per costruire una squadra di Giunta che fosse la migliore possibile

e voglio ringraziare le forze politiche che a livello sia locale che

nazionale mi hanno accordato piena fiducia e libertà di azione. Nel campo

sanitario abbiamo bisogno di una terapia d’urto e il metodo di lavoro sarà,

come in tutti gli altri campi, quello di emanare, come primo atto di

Giunta, degli avvisi pubblici al fine di poter selezionare le migliori

professionalità in ogni settore”.

Queste le deleghe e le competenze attribuite a ciascun membro della Giunta

regionale.

La Presidente della Giunta regionale, *Stefania Proietti*, responsabile

della direzione politica della Giunta e dell’attività di indirizzo e di

coordinamento, ha diretta competenza in materia di:

– politiche per la salute

– promozione e attuazione dei diritti delle persone con disabilità,

protezione civile

– ricostruzione e attuazione

*Tommaso Bori (Pd)*

eletto nella lista del partito del quale è Segretario Regionale. Nato a

Perugia nel 1986, ha conseguito la laurea in medicina e la specializzazione

in Igiene e medicina preventiva all’UniPg. Consigliere comunale a Perugia

dal 2009 al 2019. Consigliere regionale dal 2019. Vice Presidente e

assessore con delega a:

– programmazione fondi europei

– bilancio

– patrimonio

– personale

– cultura

– agenda digitale

*Simona Meloni (Pd) *

Nata a Perugia nel 1974, ha conseguito la laurea in lettere moderne

all’UniPg. Vicesindaco del Comune di Piegaro e consigliere dell’Unione dei

Comuni del Trasimeno. Consigliere regionale dal 2019. Assessore con delega

– PNRR

– politiche agricole ed agroalimentari

– montagna e aree interne

– parchi e laghi

– turismo e sport

*Francesco De Rebotti (Pd)*

Nato a Terni nel 1972, laureato in Filosofia, è un insegnante di scuola

secondaria di secondo grado. Dal 2012 al 2022 è stato sindaco del Comune di

Narni ed ha anche ricoperto la carica di presidente dell’Anci Umbria.

Assessore con delega a:

– sviluppo economico

– politiche del lavoro

– mobilità e trasporti

– infrastrutture

*Thomas De Luca (M5S) *

nato a Terni nel 1988, imprenditore agricolo, diplomato in grafica e

tecnica pubblicitaria. Nel 2014 è stato eletto consigliere comunale a Terni

mentre nel 2019 è stato eletto consigliere regionale all’Assemblea

legislativa dell’Umbria. Assessore con delega a:

– energia

– ambiente

– adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici

– politiche del paesaggio e programmazione urbanistica

*Fabio Barcaioli (AVS) *

nato a Roma nel 1975, laureato Scienze e Tecnologie Agrarie, lavora nel

campo della ristorazione e della formazione. È il Segretario Regionale di

Alleanza Verdi Sinistra. Assessore con delega a:

– istruzione e formazione

– welfare

– politiche abitative

– politiche giovanili

– pace e cooperazione internazionale

– partecipazione

*//in allegato anche uno schema delle deleghe della nuova Giunta regionale.

Seguiranno immagini e video in un prossimo invio*