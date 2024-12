Manovra: Casasco, sinistra non ha proposta economica. Da FI proposte per crescita

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

“Il governo ha raggiunto risultati straordinari in questi due anni: lo spread da 250 è passato a 108, la borsa va bene, l’occupazione è a livelli record, la disoccupazione è calata, l’export vale 750 miliardi, le agenzie di rating mantengono la stabilità e migliorano l’outlook. È sufficiente? No, certamente, perché stiamo vivendo una situazione geopolitica difficile”. Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia del partito, intervenendo a 4 di Sera Weekend.

“Rispetto agli altri Paesi europei – ha proseguito – possiamo contare sulla stabilità di governo, che gli altri non hanno, basta pensare alla situazione della Francia e della Germania. Oggi quindi noi siamo all’interno dell’Europa lo Stato più credibile. Due terzi degli interventi della manovra sono di economia sociale e di sostegno alle classi meno abbienti, come la conferma del taglio del cuneo fiscale e della riforma dell’Irpef. L’opposizione, al contrario della maggioranza e di Forza Italia in particolare, che sta portando avanti diverse proposte, non ha un progetto economico per l’industria e per l’impresa che favorisca la crescita e riesca così a contrastare il difficile momento di criticità economica e internazionale”, ha concluso.

