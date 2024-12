(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 NOTA STAMPA

ITA Airways incrementa i propri voli su Alghero

Più collegamenti anche durante le festività natalizie

Roma, 14 dicembre, 2024 – ITA Airways incrementa il proprio operativo sull’aeroporto di Alghero. La

Compagnia, che dal 26 ottobre 2024 sta operando i servizi aerei in continuità territoriale sulle rotte AlgheroRoma Fiumicino e v.v. e Alghero-Milano Linate e v.v. nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale

e dai bandi di gara, ha accolto le istanze del territorio e le richieste dell’Assessorato ai Trasporti della

Regione Autonoma della Sardegna, confermando l’impegno a rafforzare strutturalmente i propri servizi sullo

scalo di Fertilia con una frequenza aggiuntiva giornaliera sulla Alghero-Roma Fiumicino e v.v. e una sulla

Alghero-Milano Linate e v.v., con gli orari di seguito specificati (validi per la corrente stagione invernale):

– Alghero-Roma Fiumicino: volo con partenza alle 15:20 e arrivo 16:25

– Roma Fiumicino-Alghero: volo con partenza alle 13:30 e arrivo 14:35

– Alghero-Milano Linate: volo con partenza alle 7:00 e arrivo 8:10

– Milano Linate-Alghero: volo con partenza alle 22:00 e arrivo 23:10, per il quale si sta valutando di

anticipare la partenza alle 21:30 a partire da febbraio.

I nuovi voli da e per Roma Fiumicino consentono di sfruttare le connessioni con i voli intercontinentali e

internazionali in arrivo a Roma al mattino e con le prosecuzioni pomeridiane sul territorio nazionale mentre i

collegamenti incrementali su Milano Linate permettono ai cittadini sardi di poter effettuare un viaggio di

andata e ritorno in giornata per esigenze lavorative o sanitarie e rispondono a pieno alle esigenze del

territorio.

“L’incremento dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna –

ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways – Siamo lieti di aver trovato, in esito ad

un confronto franco e costruttivo con l’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna,

una soluzione condivisa che migliorerà ulteriormente la connettività del territorio e dei Cittadini sardi”.

I voli incrementali su Roma Fiumicino saranno operativi dal 20 dicembre p.v. mentre quelli su Milano Linate

saranno disponibili a far data dal 1° gennaio 2025. Nei prossimi giorni i voli saranno disponibili per l’acquisto

su tutti i canali di vendita della Compagnia.

Oltre ai voli sopra indicati, ITA Airways, in contatto costante con l’Assessorato ai Trasporti della Regione

Sardegna per monitorare le criticità in termini di posti disponibili, nei giorni scorsi ha previsto l’aggiunta di un

totale di 16 voli per il periodo delle festività natalizie di cui 12 su Milano Linate e 4 su Roma Fiumicino.

Per informazioni alla stampa:

Pietro Caldaroni, Chief Communication & Institutional Relations Officer

Informazioni su ITA Airways

ITA Airways è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo.

L’obiettivo di ITA è quello di creare un vettore aereo efficiente, innovativo, che diventi il punto di riferimento nel garantire all’Italia una connettività di

qualità sia con destinazioni internazionali, così da incentivare il turismo e il commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la

mobilità integrata. ITA Airways mette al centro della propria strategia il miglior servizio ai clienti (attraverso una forte digitalizzazione di processi che

assicurino una esperienza best in class e servizi personalizzati), coniugato alla sostenibilità, declinata nel suo aspetto am bientale (nuovi aerei green

e tecnologicamente avanzati, utilizzo di carburanti sostenibili), sociale (uguaglianza e inclusione per una compagnia genderless) e di governance

(integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni). ITA Airways è un membro SkyTeam da ottobre 2021.