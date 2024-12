Sassari: una città che accoglie e include – Prosegue il progetto LGNet giunto alla terza edizione

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

Prosegue il progetto LGNet giunto alla terza edizione

Prendersi cura delle persone, per prendersi cura delle città. Questo il mandato affidato

all’Italia dall’Europa con il progetto LGNet. Il programma, costituito da tre edizioni, è

iniziato nel 2020 con Lgnet-EA. L’attuale terza edizione, Lgnet3, è stata avviata in

continuità nel gennaio 2024 e al termine della seconda edizione (Lgnet2) e terminerà nel

gennaio 2027. Entro la fine del 2026, con un budget di 346.499,78 euro, a Sassari LGNet

3 dovrà intercettare e sostenere con i servizi di inclusione 80 persone di Paesi terzi, fornire

ad altre 30 supporto e strumenti per l’autonomia socio-lavorativa e coinvolgerne 60

cittadini nelle attività laboratoriali, oltre a prevedere incontri di sensibilizzazione e

comunicazione alla popolazione residente. La rete nazionale permetterà di raggiungere un

numero ancor maggiore di cittadini, circa 9mila a livello nazionale, che beneficeranno dagli

interventi per migliorare le situazioni di rilevante marginalità urbana connesse al fenomeno

delle migrazioni.

Le novità

Tutte le novità sono state presentate oggi, 11 dicembre, durante una conferenza stampa a

cui hanno partecipato l’assessora alle Politiche, servizi di Coesione sociale e Pari

opportunità Lalla Careddu, il dirigente Toni Solinas e la referente della cooperativa Porta

Aperta che gestisce il servizio Giovanna Piana. I destinatari delle attività sono persone dei

paesi terzi (CPT) aventi regolare, o in fase di regolarizzazione, permesso di soggiorno. Per

questo l’amministrazione intende coinvolgere la Prefettura nel percorso di individuazione

degli utenti. Da subito, inoltre, saranno organizzate riunioni con le comunità straniere

presenti a Sassari e a breve sarà avviato l’iter per riattivare la consulta degli Immigrati che

avrà un ruolo di cerniera fondamentale. Contestualmente partirà un lavoro intersettoriale

tra Politiche sociali e Patrimonio per individuare appartamenti idonei per l’accoglienza.

Infine sarà aperto un canale di comunicazione esclusivamente dedicato al progetto.

LGNet

Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea con la linea di finanziamento delle Misure

Emergenziali del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) 2021-2027, direttamente

gestita dalla Commissione Europea.

Il progetto, di cui è capofila il Ministero dell’Interno in partenariato con Anci e la

Fondazione Cittalia, favorisce l’inclusione dei migranti e la loro integrazione, ha allargato la

propria azione coinvolgendo sei nuovi capoluoghi di regione (Aosta, Bari, Cagliari,

Campobasso, Catanzaro, Venezia) oltre ai Comuni delle precedenti edizioni (Bologna,

Caserta, Firenze, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma,

Sassari, Taranto, Torino, Trieste e Bolzano), confermando così il nostro Comune

all’avanguardia nell’accoglienza e nell’integrazione. Con il progetto LGNet 3, la città

compie un ulteriore passo verso un futuro più inclusivo e solidale.

Un’emergenza sociale che diventa un’opportunità per il territorio

Nel territorio del Comune di Sassari la popolazione straniera è composta da 4.867

persone, tendenzialmente in calo e pari a circa il 4% della popolazione residente. La

comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Senegal con il 17,8% di tutti gli

stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (16,0%) e dalla Nigeria (10,2%).

Con l’adesione al progetto LGNet il Comune di Sassari ha voluto offrire sostegno

materiale, abitativo, sociale, economico e sanitario ai titolari di protezione internazionale,

in un’ottica di ottimizzazione e razionalizzazione degli interventi già in essere.

La presenza di cittadini stranieri sul territorio rappresenta un’opportunità di arricchimento

culturale, ma richiede un impegno concreto per superare le barriere e favorire

l’integrazione. LGNet risponde a questa esigenza, offrendo soluzioni concrete e

personalizzate per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità.

Cosa prevede il progetto?

Assistenza immediata: Unità mobile di strada costituita dall’equipe multidisciplinare,

lavora in raccordo con lo sportello stranieri ed extracomunitari del Comune, garantendo il

primo supporto, offrendo orientamento e accompagnamento nei percorsi di integrazione

che si concretizza in veri e propri progetti di accoglienza

Inclusione abitativa: Alloggi protetti e soluzioni di co-abitazione solidale per promuovere

l’autonomia e la stabilità abitativa con interventi di sostegno alla locazione per i beneficiari

migranti.

Laboratori per favorire l’incontro e creazione di una comunità più coesa. Sono in avvio

attività nel quadro dell’area dell’aggregazione e socializzazione che comprendono

laboratori della ristorazione, della cura del verde, nel settore dell’edilizia che utilizzano

come strumento di dialogo e apprendimento l’espressione della manualità e creatività

personali.

