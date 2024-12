13/12_RUSKIN’S CAMERA EYE. LA VENEZIA DI JOHN RUSKIN E IL CINEMA INDIPENDENTE

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

L’Università Ca’ Foscari dedica venerdì 13 dicembre all’Auditorium S.Margherita una giornata di studi al grande critico d’arte inglese

RUSKIN’S CAMERA EYE. LA VENEZIA DI JOHN RUSKIN E IL CINEMA INDIPENDENTE

VENEZIA – Venerdì 13 dicembre 2024, dalle 10.30 alle 18.30, presso l’Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino dell’Università Ca’ Foscari Venezia, si terrà una giornata di studi dedicata a John Ruskin dal titolo Ruskin’s Camera Eye. La Venezia di John Ruskin e il cinema indipendente. 1975-2024: Beavers, Tcherny, Lancellotti.

L’iniziativa è a cura di FoRS – Focus on Ruskin Studies, del Dipartimento di Studi Linguistici Culturali e Comparati, Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con il Politecnico di Torino e altriformati, e rientra nell’ambito dei progetti di Public Engagement 2024 dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

L’evento ha lo scopo di presentare tre film documentari e di creare un dibattito sul cinema dedicato a John Ruskin in relazione al patrimonio di Venezia, partendo dal suo stesso sguardo sulla città.

John Ruskin (1819 – 1900) è stato uno dei massimi critici d’arte di tutti i tempi, la cui esperienza di scoperta dell’arte e dell’architettura di Venezia, tra gli anni Trenta e gli anni Settanta dell’Ottocento, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione, dando vita a una tradizione di studi in diversi settori tuttora influente e vitale. Dal 2022 il centro di ricerca FoRS, promotore dell’iniziativa e produttore insieme alla cooperativa cinematografica Caucaso del film documentario The city is lost. Ruskin’s Venice Today, di Alessandra Lancellotti, promuove gli studi su Ruskin in diversi campi del sapere, dall’eredità della cultura classica alla tradizione letteraria in diverse lingue, sino alla storia dell’architettura e alle teoria e pratica del restauro, considerando, tra gli altri aspetti, le esigenze e le sfide del tempo presente, con particolare attenzione per Venezia e la sua bellezza fragile.

Nella giornata di studi del 13 dicembre saranno proiettate le seguenti opere: The city is lost. Ruskin’s Venice Today (2024, digitale, 30’) di Alessandra Lancellotti; Flashback Legion (2016, digitale, 20’) di Oleg Tcherny; Ruskin (1975-97, 35mm, 45’) del grande regista indipendente americano Robert Beavers.

Dopo i saluti istituzionali e la lezione di Emma Sdegno sullo sguardo cinematografico di Ruskin, i film saranno presentati dagli stessi registi in dialogo con docenti di Ca’ Foscari e critici d’arte e cinematografici affermati.

Altre informazioni nella pagina dell’evento nel sito di Ateneo.

IL PROGRAMMA

10.30-13.00

SALUTI ISTITUZIONALI

Alessio Cotugno – Prorettore Università Ca’ Foscari Venezia

Francesca Santulli – Direttrice DSLCC

Giovanni Maria Fara – Direttore DFBC

Franco Posocco – Guardian Grando Scuola Grande di San Rocco

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Myriam Pilutti Namer – Università Ca’ Foscari Venezia, FoRS

Emanuele Morezzi – Politecnico di Torino, FoRS

Enrico Masi – Caucaso

Modera: Simone Francescato – Università Ca’ Foscari Venezia, FoRS

INTERVENTO INTRODUTTIVO

Emma Sdegno – Università Ca’ Foscari Venezia, FoRS

Lo sguardo cinematografico di Ruskin

PROIEZIONE

Introduce: Roberta Novielli – Università Ca’ Foscari Venezia

The city is lost. Ruskin’s Venice Today (2024, digitale, 30’)

di Alessandra Lancellotti

Conversazione con la regista

15.00-16.30

PROIEZIONI

Introduce: Flavia Mazzarino – altriformati

Flashback Legion (2016, digitale, 20’)

di Oleg Tcherny

Intermezzo: Stefania Sbarra legge le parole di J. Ruskin sulla Crocifissione di Tintoretto

Ruskin (1975/1997, 35mm, 45’) di Robert Beavers

Conversazione con i registi

17.00-18.30

TAVOLA ROTONDA | Adattamenti: film d’arte e la città

Modera: Roberta Novielli

Robert Beavers, Alessandra Lancellotti, Oleg Tcherny, Enrico Camporesi, Martina Frank, Enrico Masi, Flavia Mazzarino

APPROFONDIMENTO SUL FILM

The city is lost. Ruskin’s Venice Today

Regia di Alessandra Lancellotti

Presentazione del progetto di ricerca:

Nel corso del 2024, il centro di ricerca FoRS – Focus on Ruskin Studies del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia ha promosso il progetto Ruskin in present-day Venice, con l’obiettivo di indagare attraverso un film documentario il rapporto tra Ruskin e la sua città di elezione attraverso le arti. Esito del progetto è l’opera dal titolo The city is lost. Ruskin’s Venice Today, scritto e diretto da Alessandra Lancellotti e prodotto dalla cooperativa cinematografica Caucaso insieme a FoRS, con il sostegno di Ca’ Foscari, del Politecnico di Torino e della Scuola Grande di San Rocco.

Il film è stato presentato in anteprima il 29 novembre al Politecnico di Torino nella sede del Castello del Valentino, e il 13 dicembre a Venezia, presso il Teatro Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino. Quest’ultima proiezione si inserisce in una giornata di studi dedicata a John Ruskin dal titolo Ruskin’s Camera Eye. La Venezia di John Ruskin e il cinema indipendente. 1975-2024: Beavers, Tcherny, Lancellotti. L’iniziativa è a cura di FoRS – Focus on Ruskin Studies, del Dipartimento di Studi Linguistici Culturali e Comparati, Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con il Politecnico di Torino e altriformati, e rientra nell’ambito dei progetti di Public Engagement 2024. Saranno presenti la regista Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi, in dialogo con i docenti e critici cinematografici Roberta Novielli ed Enrico Camporesi.

Sinossi del film: