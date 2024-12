Manovra: Di Sanzo (Pd), governo senza politica industriale mina competitività sistema Italia

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

“Il Partito Democratico ha illustrato oggi in aula alla camera una mozione per rispondere alla mancanza di una visione strategica nelle politiche industriali del governo, proponendo un piano concreto per il rilancio dell’industria italiana. “In un contesto globale segnato dalle transizioni ecologica e digitale – ha detto il democratico Christian Di Sanzo – è essenziale promuovere innovazione, competitività e la creazione di lavoro stabile e qualificato. La mozione del Pd – ha continuato Di Sanzo – si articola su quattro priorità: una governance moderna, incentivi selettivi e condizionati a obiettivi sociali e ambientali, una rinnovata sinergia tra pubblico e privato e risorse mirate per sostenere la doppia transizione e valorizzare il Sud. L’Italia, seconda potenza manifatturiera in Europa, deve recuperare competitività per affrontare le sfide globali. Con questo impegno – ha concluso Di Sanzo – il Partito Democratico intende sfidare il governo e chiede di mettere in campo misure concrete, già nell’ambito della manovra di bilancio, per preservare il ruolo centrale del nostro sistema industriale, garantendo sviluppo sostenibile, coesione sociale e prospettive di crescita per le nuove generazioni”.

Roma, 9 dicembre 2024

