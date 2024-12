(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

AD ASSISI IL 39° CONCERTO DI NATALE CON UN FORTE MESSAGGIO

DI PACE

La registrazione sabato 14 dicembre per poi essere trasmesso il giorno di Natale su Rai1

ASSISI (PG), 9 DIC – Con la XXXIX edizione del Concerto di Natale nella Basilica di San

Francesco parte da Assisi un forte appello per la pace nel mondo. Saranno Amal Murkus,

Ekaterina Bakanova, Franco Tangari e Itamar Zorman i protagonisti, sabato 14 dicembre

2024 alle 11. Insieme a loro si esibiranno il Coro Maghini con il Maestro Claudio Chiavazza e

l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dal Maestro David Giménez.

Il concerto verrà poi trasmesso il 25 dicembre alle 12.25 su Rai1 e in Eurovisione dopo il

messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco.

Amal Markus è una cantante e attrice palestinese. Figura di spicco nel panorama musicale e

culturale arabo, è riconosciuta per la sua voce intensa e le sue interpretazioni cariche di emozione.

La sua carriera abbraccia diversi generi musicali, con un particolare impegno nella reinterpretazione

della musica folk e nella creazione di brani contemporanei.

Ekaterina Bakanova è una cantante d’opera e oratorio di origini russe e ucraine. Svolge la sua

attività artistica prevalentemente in Europa. Italiana d’adozione, spinta da un forte amore per

l’Italia, è costantemente impegnata nella valorizzazione dell’arte del canto lirico italiano e della

cultura italiana.

Franco Tangari esordisce nel mondo musicale nel 1970 come voce bianca solista. Dal 1994 ricopre

il ruolo di Corno Inglese nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Itamar Zorman è un violinista israeliano che si distingue per le sue performance emotivamente

coinvolgenti e per il dono per la narrazione musicale. È considerato un artista singolarmente pieno

di sentimento ed evocativo.

Il Coro Maghini nasce a Torino nel 1995 in seguito a una prima collaborazione con l’Orchestra

Sinfonica Nazionale della Rai al fianco della quale ha eseguito le pagine più importanti del

repertorio sinfonico-corale.

«L’attuale contesto internazionale – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore

dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – è per noi frati un appello alla condivisione e alla

responsabilità. Insieme a diversi amici e partner abbiamo immaginato un’edizione del Concerto di

Natale che fosse una testimonianza chiara che la pace è possibile, perché i popoli e le persone

vogliono vivere in armonia e serenità. Gli artisti di questa edizione, appartenenti a diversi contesti

di guerra, “gridano” con la sublime arte della musica che solo la pace è degna dell’umanità. Ed è

compito di tutti noi e di tutti i popoli non rassegnarsi alla guerra ma esigere, pretendere, costruire la

pace. San Francesco, con la sua vita di mediatore tra famiglie, partiti e città in conflitto, mostra che

tutto ciò è possibile, e perciò è semplicemente doveroso».

Il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco in Assisi è un evento realizzato in

collaborazione con Rai Cultura e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. All’ideazione e alla

realizzazione di questa edizione hanno collaborato in particolare, con i frati minori conventuali del

Sacro Convento: Rai Umbria, Città di Assisi, Università degli Studi di Perugia e la Fondazione

Brunello Cucinelli. L’addobbo floreale è offerto dalla Città di Viareggio. Si ringrazia per la

collaborazione anche la Cantina Zaccagnini del Gruppo vinicolo Argea.

NOTA PER LA STAMPA:

Ai giornalisti che desiderano partecipare è richiesto di presentare domanda di accreditamento

compilando il modulo al seguente link entro e non oltre le ore 17 di venerdì 13 dicembre.

https://forms.gle/q1g9teLhTQnf9WsG8

L’accesso in Basilica sarà gestito dalla Sala Stampa del Sacro Convento. Se necessario, potrebbero

essere adottati criteri di priorità. Con la richiesta di accredito si avrà, inoltre, la possibilità di

ricevere materiale multimediale e i testi relativi all’evento.

Dalle ore 9 del 14 dicembre sarà possibile accedere alla Sala Stampa e ritirare il pass stampa.

