[acspro] [CRUmbria-News] “Consumo di suolo, puntare con forza a saldo zero”

(Acs) Perugia, 9 dicembre 2024 – “Se vogliamo davvero essere cuore verde

d’Italia, dobbiamo fermare al più presto il consumo di suolo e quindi la

sua impermeabilizzazione. Purtroppo, con un consumo di 2 ettari a settimana,

certificato dall’ultimo rapporto Ispra, l’Umbria è ancora in forte ritardo

rispetto agli obiettivi fissati nella Strategia regionale di sviluppo

sostenibile, così come rispetto agli impegni assunti con l’Europa nel Pnrr”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Fabrizio Ricci (Avs).

“La nostra regione – spiega Ricci – ha una superficie di edifici non

utilizzati di almeno 400 ettari e il dato (Istat 2012) andrebbe sicuramente

aggiornato. Una riserva di urbanizzato enorme da recuperare e rigenerare. Un

edificato abbandonato che, peraltro, almeno in buona parte, è già servito

da strade, fognature, acquedotti, rete elettrica ed energetica. Azzerare il

consumo di suolo, recuperare aree permeabili e puntare con decisione sulla

rigenerazione urbana, legata alla vocazione ed ai bisogni della comunità,

come ad esempio un incremento dell’edilizia popolare, è pertanto un

obiettivo non solo necessario, ma raggiungibile e anche conveniente, visto

che ogni ettaro impermeabilizzato costa alla comunità 100.000 euro all’anno

secondo Ispra”.

“Come Alleanza Verdi Sinistra, in piena sintonia con il resto della

coalizione, – conclude Ricci – lo abbiamo messo al centro del nostro

programma, consapevoli che, in attesa di una legge nazionale sul consumo di

suolo, la cui mancanza è ormai intollerabile, si dovrà intervenire sulla

normativa regionale (legge 1/2015), introducendo il principio di ‘saldo

zero’ per il consumo di suolo, come obiettivo fondamentale delle politiche

urbanistiche dei Comuni, sensibilizzandoli ad eliminare le previsioni di

espansione in favore dell’intervento sull’esistente, tramite formazione del

personale e incentivi”. RED/dmb

