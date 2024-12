(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 dicembre 2024 **

*Scuola – Governo =*

*Giuseppe Buondonno (Avs):*

*Ieri a Roma per dire a Valditara che l’istruzione pubblica non è un costo

superfluo, che non ci possono essere docenti precari a vita, e che nella

scuola non si prepara manodopera a basso costo.*

*Ora appuntamento sabato 14 dicembre a Roma alla manifestazione nazionale

contro il ddl repressione *

Associazioni degli studenti, degli insegnanti, dei ricercatori, dei

genitori: ieri a Roma per dire al governo Meloni che l’istruzione non è un

costo, ma l’investimento più importante per il presente e il futuro del

Paese ; per dire al ministro Valditara che non permetteremo mai che la

scuola venga trasformata in una fabbrica di manodopera a basso costo, né

che i docenti (giovani e meno giovani) siano condannati al precariato a

vita. E per dire alla destra: giù le mani dagli studenti, dagli insegnanti

e dal loro diritto al dissenso e alla protesta.