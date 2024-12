(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 NOTA STAMPA

*VERTENZA BEKO: QUESTA MATTINA IL CARD. LOJUDICE CON UNA DELEGAZIONE DEGLI

OPERAI DA PAPA FRANCESCO *

VATICANO – Questa mattina in Vaticano il Card. Augusto Paolo

Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e Vescovo di

Montepulciano- Chiusi-Pienza insieme a Mons. Giampiero Palmieri, vescovo di

Ascoli Piceno e arcivescovo di San Benedetto del Tronto – Ripatransone –

Montalto ha accompagnato da Papa Francesco una delegazione dei

lavoratori della Beko Europe degli stabilimenti di Siena, Fabriano (AN) e

di Comunanza (AP).

“Siamo grati a Papa Francesco – spiega il card. Lojudice – per avere

accolto la nostra richiesta di potergli presentare la situazione critica

di centinaia di lavoratori della Beko Europe che rischiano il posto di

lavoro. Con i miei confratelli vescovi di Ascoli Piceno (Mons. Palmieri) e

Fabriano (Mons. Massara), coinvolti da questa situazione di emergenza, da

settimane stiamo cercando di capire come insieme potere essere

concretamente vicini ai lavoratori e alle loro famiglie”

“Sapevamo bene – aggiunge il card. Lojudice – di potere

contare sul sostegno e l’incoraggiamento di Papa Francesco, che ci ha

chiesto di essere Chiesa in uscita soprattutto accanto a chi si trova in

difficoltà e in stato di fragilità economica e sociale”.

Dott. Gianluca Scarnicci

*Portavoce del Cardinale Augusto Paolo Lojudice*

Presidente della Conferenza Episcopale Toscana

Arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino

e Vescovo di Montepulciano- Chiusi-Pienza