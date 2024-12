(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 Riceviamo dalla Consulta giovanile

________________________________

La Consulta giovanile del Comune di Spoleto ha aderito in data 3 Dicembre all’iniziativa del #givingtuesday, letteralmente il martedì del Dono.

Si tratta di un movimento di generosità globale, che libera il potere delle persone e delle organizzazioni per migliorare le comunità.

Unendo le forze con la Caritas Diocesana del Comune di Spoleto, è stata organizzata una raccolta di giocattoli e materiale scolastico presso tre punti vendita del territorio: Silvana Pensa, Maury’s Spoleto e Giocheria Rosati, cui vanno i ringraziamenti della consulta giovanile per la collaborazione e proattività mostrati.

Enorme il successo di questa iniziativa, e la generosità dei tanti spoletini accorsi appositamente per aderire alla Giornata del Dono. Si ringrazia profondamente chiunque abbia permesso di donare un sorriso in un momento di difficoltà, sostenendo la Caritas che distribuirà i regali nel periodo natalizio. Palpabile l’emozione e la gioia nel constatare il moto di azioni positive scaturite da una singola idea. La gratitudine della consulta va, infine, all’assessora Luigina Renzi, promotrice di questa iniziativa, che coordina e supporta con entusiasmo il gruppo di giovani e al direttore della Caritas Don Edoardo Rossi, per l’impegno e sostegno incondizionato.

Ufficio Stampa, Comunicazione e Trasparenza

Davide Fabrizi

Giornalista