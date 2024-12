(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 ALBANIA, COLUCCI (M5S): AGENTI IN VACANZA AMMETTONO SPRECO DI SOLDI, MELONI SI SCUSI CON ITALIANI

Roma, 7 dic – “Anche per gli agenti di polizia italiani mandati in Albania l’accordo sui centri per i migranti è solo ‘una perdita di soldi’. Centinaia di milioni buttati via per costruire centri rimasti vuoti trasformati in canili – i canili più costosi del mondo – e per pagare le vacanze forzate di circa centocinquanta agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che, invece che essere utilmente impiegati per la sicurezza in Italia, sono stati mandati in Albania dove, non avendo nulla da fare, passano le loro giornate a fare, loro malgrado, i turisti, come ammettono loro stessi alla televisione albanese senza sapere di essere ripresi: di giorno in gita nelle località turistiche albanesi, di sera in sauna e in discoteca. Tutto a spese del contribuente italiano. Non è certo colpa degli agenti, mortificati da un governo che li ha mandati a far nulla: la colpa è della Meloni e del suo fallimentare e inutile progetto propagandistico rivelatosi, come dicono i poliziotti nel servizio della tv albanese – uno spreco di denaro degli italiani. Italiani a cui Meloni dovrebbe chiedere scusa”.

Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissioni Affari Costituzionali della Camera, Alfonso Colucci.

