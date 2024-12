(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Rapporto Censis: Braga (Pd), Paese in difficoltà, spaventato e impoverito, la destra non fa niente

Italiani spaventati, impoveriti e insicuri. È il quadro che oggi fa Censis nel suo rapporto annuale. È l’ennesima certificazione di un paese in difficoltà che governo e maggioranza vogliono negare. Pensano di risolvere il problema con un bonus per Natale ma nel resto dell’anno ci sono milioni di persone che rinunciano a curarsi o che devono spendere per ricorrere alla sanità privata. È un paese che galleggia e non cresce e la destra ha perso anche l’ultima occasione per fare una legge di bilancio che investa di più nella sanità e nei settori strategici che garantiscono crescita e sviluppo

Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

