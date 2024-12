CS Riapertura del Centro polifunzionale di via Pontinia

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

Riapertura del Centro polifunzionale di via Pontinia

Pordenone, 06/12/2024

Il vicesindaco reggente del Comune di Pordenone Alberto Parigi ha inaugurato gli spazi rinnovati del Centro polifunzionale di via Pontinia, a seguito di un importante intervento di ristrutturazione finanziato dal Bando regionale per i centri di aggregazione giovanile. Il finanziamento è stato utilizzato dall’Ater, proprietaria dell’immobile, a fronte di una convenzione di utilizzo con il Comune di Pordenone.

Presenti anche l’assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante, il direttore di Ater Lorenzo Puzzi e numerosi cittadini e ragazzi del quartiere.

I locali, completamente riqualificati e dotati di nuovi arredi, ospiteranno il Centro Giovani e la Biblioteca di quartiere “Jolanda Turchet”, offrendo così alla comunità e al quartiere un ambiente moderno e accogliente nel quale poter svolgere attività culturali, ricreative e sociali. I nuovi arredi, forniti dalla ditta Comin Arredamenti Srl, includono una cucina attrezzata, dei tavoli ribaltabili, sedie, pouf, pannelli fonoassorbenti e un sistema di illuminazione a LED.

L’intervento ha previsto il trasferimento della sede dell’AVIS Comunale di Rorai Grande presso il vicino prefabbricato ex Centro di Aggregazione Giovanile in via Pontinia 3. La decisione è stata presa in seguito alla ristrutturazione dei locali in via Pontinia n. 2, 4 e 6, che ha comportato la non riconferma del precedente contratto di locazione con AVIS, che gestirà il prefabbricato in via Pontinia 3, di proprietà comunale. Tale soluzione risponde alle esigenze delle associazioni e permette di ottimizzare l’utilizzo di un immobile pubblico, favorendo al contempo la collaborazione tra le realtà del territorio.