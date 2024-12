agenzia regionale 1454.24 leo borse di studio Adisu per 100% aventi diritto

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

copertura del 100% degli aventi diritto per gli studenti pugliesi”*

Finanziate il 100% delle borse di studio degli aventi diritto. 24.000

studenti e studentesse saranno sostenuti con le Borse di Studio.

“È un risultato eccellente quello che abbiamo ottenuto. Anche quest’anno –

dichiara l’assessore all’istruzione e diritto allo studio Sebastiano Leo –

abbiamo dato dimostrazione che la Regione Puglia sostiene gli studenti e le

studentesse e le loro famiglie. Anche quest’anno siamo riusciti infatti a

coprire l’intero ammontare delle richieste degli studenti aventi diritto

delle Università, AFAM e ITS Academy. È stato un grande sforzo coperto in

parte dall’Fse, ma necessario secondo il principio che muove le nostre

azioni politiche dall’inizio del mandato: dare a ognuno il giusto sostegno

per camminare alla pari laddove si parte da una disparità economica e

sociale”.

Con la sottoscrizione, avvenuta oggi, dell’Accordo a valere sul programma

allo studio universitario e terziario” – Borse di studio Universitarie A.A.

2024/2025, Regione Puglia ha permesso, unitamente alle risorse derivanti

dal Ministero dell’Università e della Ricerca, a valere sul PNRR e sul FIS,

e un investimento complessivo di circa 107 milioni di euro, l’assegnazione

di circa 24.000 borse di studio e la liquidazione dell’acconto entro

Natale, agli studenti risultati idonei nelle graduatorie approvate.