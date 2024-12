ROBERTO FIORE (FN): BASTA CON I TEOREMI

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 Non conosciamo nessuna delle persone arrestate, ma siamo sostanzialmente allibiti davanti all’ennesima montatura giudiziaria con tanto di arresti per fatti ridicoli come “insegnare il saluto romano a una figlia minorenne” o causa chiacchiere da chat su attentati, colpi di stato e prese del Parlamento. Tutto ciò è assurdo.

Alcune procure, come quella di Napoli, sembrano perseguire un’agenda politica; ricordo che gli stessi PM hanno chiesto nel mio caso il rinvio a giudizio per accuse gravissime ed infondate e lo hanno rifatto anche dopo un semplice comunicato di solidarietà verso Napoli durante gli incidenti “no green pass” del 2020.

Non solo noi ma anche esponenti di altri schieramenti, come l’ex senatore del PD Stefano Esposito, sono vittime di persecuzioni; per questo vogliamo organizzare un collegio di avvocati coraggiosi, un vero e proprio “Soccorso Popolare” che difenda tutti al di là dell’orientamento politico, dove si parli di prove reali e non di teoremi giudiziari, dove le accuse vengano ribaltate contro giudici che non hanno come scopo la difesa della legge ma piuttosto la persecuzione politica. Questo vizio, per usare un eufemismo, è prerogativa di correnti come Magistratura Democratica o Area e non può essere più tollerato.

Roberto Fiore, Segretario Nazionale

e Ufficio Politico Forza Nuova

—

Forza Nuova

Segreteria Nazionale

http://www.forzanuova1997.it