(ARC) Piano sviluppo coesione Fvg: Rosolen, investire su capitale umano

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 Udine, 5 dic – “Continuare ad investire sul capitale umano, un

aspetto che dovr? essere ben presente nella nuova programmazione

dei fondi; contiamo sulla collaborazione del comitato per

supportare la Regione anche nella nuova fase con risorse che

dovranno essere utilizzate in prima battuta, ed in modo

importante, sugli investimenti volti a rafforzare un bene

immateriale rappresentato, in maniera trasversale ad ogni livello

nei percorsi formati di alta formazione, dalle persone a cui

vogliamo destinare i fondi”.

Lo ha detto, collegandosi in videoconferenza durante i lavori

della quarta riunione del Comitato di sorveglianza del Piano

sviluppo e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (Psc),

l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, responsabile

per l’attuazione della sezione speciale del Psc che attiene

appunto agli interventi riferiti alle aree tematiche di sua

competenza.

Rosolen ha poi spiegato la riduzione dei fondi del Piano della

sezione speciale di 36,6 mln di euro quest’anno, risorse

definitivamente confluite nel Piano operativo complementare (Poc)

che furono definite con l’accordo Provenzano con cui si prevedeva

che una serie di interventi uscisse dal Fondo sociale per fare

spazio a interventi di lotta contro il Covid.

“Con capacit? e lungimiranza si ? riusciti a lavorare sugli

spostamenti di risorse per rispondere all’emergenza legata al

Covid-19 mentre su Psc ci saranno alcune economie per progetti

Fse che vanno in chiusura – ha precisato l’esponente della Giunta

Fedriga -. Abbiamo spostato programmi specifici del Fse al Psc

finanziato con fondi nazionali per lasciare spazio all’interno

del Fondo sociale europeo all’attuazione dei programmi Covid-19

il cui pi? importante ? stato il pagamento degli ammortizzatori

sociali durante la pandemia”.

Oggi, quindi, la sezione speciale che valeva 48 mln di euro ne

vale 11,49 mln; gli interventi che insistono nel Psc riguardano

due macro aree: lavoro e occupabilit? e istruzione e formazione.

Al 31 ottobre scorso, degli 11,49 mln di euro del piano

finanziario Fsc sono impegnati per 6,39 mln pari al 55,61% e 5,04

mln per pagamenti Fsc (pari a 43,86%).

ARC/LP/pph

051316 DIC 24